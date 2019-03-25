La actriz porno Elena Berkova quiere ser candidata a gobernadora de su ciudad natal, Murmansk, una localidad al norte de Rusia.
La mujer utilizó sus redes sociales para acercarse más a sus posibles votantes, al perdirles que le escriban cuáles son las necesidades que tienen.
"¿Cuáles son los principales problemas que enfrentas en tu comunidad? ¿Cómo van las cosas en cuanto a escuelas, hospitales… guarderías…? Quiero saber todo acerca de Murmansk, yo estoy contigo", escribió en su cuenta oficial de la red social Instagram.
En una entrevista con la radio local, la voluptuosa modelo prometió mejorar la vida de las personas que viven en su comunidad.
Aunque muchos de sus seguidores se mostraron escépticos, la rusa ha tenido ambiciones de llegar a la política desde el 2009, cuando intentó competir por un puesto en la Cámara de Representantes de Sochi, incluso lanzó un video de campaña, pero al final no se registró.
En 2017, anunció que buscaría lanzarse como Presidenta de Rusia. Una de sus promesas de campaña fue introducir en las escuelas mayor educación sexual y castigar el acoso con pena de muerte.
Pero sus sueños se vieron truncados gracias a una ley de ese país que establece que la edad mínima para ser un candidato a la presidencia es 35 años y, en ese año, ella tenía 32.
La joven ha tenido algunos problemas de salud, debido a las constantes dietas a las que se somete y la carga de trabajo que vive en el mundo del porno.
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Приз!! Голенькое видео!!! Давно не радовала вас загадками. Себя то регулярно радую красотой и ресничками от @alsoustudio Итак, загадка за секси видео! Приз 1ому и каждому 10ому за правильный ответ. У женщины спросили: "Сколько Вам лет?". Она ответила: "30, не считая суббот и воскресений". Сколько ей лет? Ответы считаются только в комментариях! #беркова #еленаберкова #приз #загадка #красивыеглаза
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Беркова - «о сексе» Эякуляция без оргазма или как такое возможно?! Мужчины, признавайтесь, с вами случались такие ситуации “кончил, а оргазм не получил”? В общем, представляя ваши чувства на этот счет, я готова успокоить и рассказать об этом: Оргазм и эякуляция: в чем разница? Два слова, которые мы воспринимаем, как синонимы. Но оргазм - термин, пришедший из сексологии, и означает кульминацию полового акта на пике сексуального возбуждения. А эякуляция - это абсолютно медицинское понятие, обозначающее механическое выделения семени из мочеиспускательного канала. То-есть в первом случае - удовольствие, во втором - чистая физиология, которые могут быть совершенно не связанны между собой. Иначе, поллюция, была бы совершенно необъяснимой штукой. Патология или норма Так бывает ли эякуляция без оргазма? Если да, то стоит ли бить тревогу? Ответ прост - нет. Если о половом акте, а не о самопроизвольных событиях в организме, то мужчина всегда испытывает оргазм при эякуляции. Просто он может быть эмоционально ярким или же совсем тусклым. И это не страшно, поскольку секс напрямую зависит от вашей психологии. И бывают случаи, когда происходит оргазм, а эякуляция - нет. Это уже может считаться патологией, которая объясняется проблеми с семявыводящми потоками, вызванными инфекциями, воспалительными процессами и т.д. Что приводит к эякуляции без оргазма - можно просто перетрудиться на работе, чтобы не получить оргазм, но кроме стресса в голове к “пресной” эякуляции приводит долгое сдерживание. Различные регулярные практики, направленные искусственное продление полового акта. Сниженная чувствительность или парабиоз. Большое количество уже полученных оргазмов (хотя раз на 7-ой может и спермы не найтись, что уж там оргазма). Если уж очень хочется и я вас никак не успокоила, то: с “проблемой” эякуляции без оргазма надо идти к сексологу/психологу, а с оргазмом без эякуляции сразу к урологу. Я бы тут еще пошутила про то, что с симулируемой кульминацией тоже можно сходить к врачу, но, боюсь, женщины насторожатся, если узнают, что мужчины тоже те еще обманщики :) (это шутка) Всегда ваша, Лена Беркова. berkova-toys.ru #беркова #берковасекс #осексе
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Подарки!! Спасибо, дорогие за поздравления! День рождение прошёл отлично! Скоро будет празднование - всё сообщу... Наконец-то сделала Реснички у моей дорогой @alsoustudio , Алсу, спасибо за красоту и терпение моих опозданий и рассеянности, то не на тот адрес приеду, то голову забуду�� Подарок от меня - бесплатный пиар в моих историях! Итак к подарку: Пишите, под этим постом - почему именно вам нужно быть у меня в сторис? Самые интересные ответы или забавные причины попадут в мои сторис. Опубликую вашу страничку у себя в сторис! #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #реснички #красиваясутра #ненакрашеннаянестрашная
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Беркова - блиц! Девчонки, с праздником!!! Что вам подарили?!)) 1. Когда последний раз ходили куда-то всей семьей?! - недавно ходили всей семьёй к семейному стоматологу @dr.sadov важно, что они обосновались надолго в этом месте, Клиника в собственности, что заранее даёт кредит доверия, а после посещения он и не нужен. Атмосфера и профессионализм для меня превыше всего и здесь и то и то на высшем уровне. academiadent.ru 2. Что делает вашу жизнь проще? - не что, а кто))) и проще потому что стимул, а функционально нифига не проще )) 3. Каков главный вызов в вашей жизни? - вызов - моё второе имя, поэтому выделить главный сложно, но вначале он был обществу, потом миру, потом себе, а сейчас это просто способ существования 4. Если на ошибках учатся, почему так плохо терпеть поражение? - обманутые надежды, но это если вы иллюзорно ждёте удовлетворения от достижения цели, а не наслаждаетесь процессом 5. Что вдохновляет вас в жизни? - чувства, люди, я сама,... всё, что попадается на моём пути�� 6. Что мешает вам жить той жизнью, какой вы хотите жить? - уже ничего, поэтому я ей живу �� 7. Какие немного нездоровые, странные вещи кажутся вам привлекательными в партнёре? - ооо! В общепринятом смысле многие, а по мне они самые здоровые! Как минимум способность кардинально менять свою жизнь и духа осуществлять это. 8) Представьте себе:Вы садитесь в самолет и вылетаете в какую-нибудь экзотическую страну,прилетев в которую Вы обнаруживаете,что у Вас с собой нет ничего,кроме карманных денег?Ваши действия в такой ситуации? Скажу кому-нибудь дать мне денег или позвоню друзьям, чтоб выслали. #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #стоматолог #здоровыезубки
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Солнышка вам в ленту! Это из моей поездки в Тай, но теперь Тай едет к нам �� Мы с @maximilian_lapin и @natarabbit отлично похулиганили, но это останется за кадром ...), а на видео прогулка на остров Ко Лан и съёмка для @pinkrabbit.ru За помощь в съемках хочу выразить благодарность легендарным спортсменам @kharitonovmma и @hancharonak, и @yur6610 ребята, вы великолепны�� Куда теперь полететь отдохнуть, только чтоб не так далеко? Кто где бывал - порекомендуйте, поделитесь впечатлениями?! И куда не стоит тоже пишите - полезно знать�� #беркова #дом2 #еленаберкова #отдых #лапин #розовыйкролик #пляж #спортсмены #супермужчины
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О да! Кусочек Тая вам в ленту, там осталось моё сердце..., надеюсь мне его скоро привезут, а иначе.... ТАЙД - мы идём к вам!!! ������ кстати, на мне нет ни капли косметики, я умылась, почистила зубы и мы пошли снимать. Как вам?! Спасибо, дорогая @alsoustudio реснички с таким количеством купаний и моей активностью держатся великолепно, даже на островах в соленой воде. Бассейн находился прям в апартаментах, которые есть в предыдущих постах с окнами вместо стен и шикарным видом, спасибо @villaspattaya - всегда подбирает жильё, по нашим потребностям и стоимости ���� Вообще-то мы с @maximilian_lapin собирались на «розовый остров» - он совсем рядом с Паттаей и имеет свои особенности - на рассвете/закате песок там становится розовым, ну и по самому острову бегают Кролики �� самое то для @pinkrabbit.ru Выехать надо было в 6.30.... просыпаюсь ... 11.00����♀️�� нас уже несколько часов ждёт @natarabbit с фотографом @cherkasov_photographer , он, кстати и сделал это видео, а фото ещё ждут своего часа, скоро... - они гениальны���� так как сделаны тут же и спросони, но потом мы ещё пошли играть в гольф, откуда нас выгнали за мой порочный вид�� - не привыкли ещё в Тае )) но это уже другая история... #беркова #дом2 #еленаберкова #тай #берковавтае #сексифото #суперреснички #кролейневидали #арендапаттая #сексуальныеаппартаменты
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Кто угадает в какой я стране?! Тому Лайк и комент от меня�� конечно если профиль у вас открыт�� Вот смотрю на фотку и понимаю - волосы для девушки важней всего! Когда они выглядят ухожено, то и всё остальное супер! Спасибо, моей спасительнице @sergeeva_keratin_hair - уже сколько лет из мочалки превращаешь меня в принцессу���� #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #кератин #протестмочалки #тамгдетепло #счастливыеволосы
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Когда собиралась на свидание, но .... приехали @eatfruit.ru ... короч никуда не пошла и сама затусила - объелась драгонфрута и обпилась кокосика)) прям Тай вспомнила... люблю это знаковое место! Может рванём в Тай?! Хотя если @eatfruit.ru будут регулярно приезжать вряд ли))) там, конечно, есть ещё и другие достопримечательности))) потому что когда я там бывала только кокосик пила, а всех этих фруктов даже не пробовала) Какие вы любите страны? Где бывали и что запомнилось? А может где-то мечтаете побывать? Выбираю куда поехать, так что вы можете повлиять на мой выбор - я не ограничена�� #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #тайланд #фрукты #кокос #экзотика
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Загадка! За секси видео! Хочешь выглядеть, как конфетка?! Ухаживай за собой! Мы давно доверяем доктору @dr.alexv_ и его клинике @beautyclinic_a Почему все стесняются говорить, что делают операции? Я например горжусь этим. Стыдно как раз не ухаживать за собой! В восторге от результата удаления комков Биша, с детства не любила свои щёки))) Приз 1ому и каждому 10ому за правильный ответ! Десять собак и кошек накормили 56-ю галетами. Каждой собаке досталось 6 галет, каждой кошке - пять. Сколько было собак и скольких кошек? Попробуйте решить задание, не используя ни систему уравнений, ни перебор вариантов. #беркова #дом2 #пластика #хирург #биша #уход #косметолог #красота #загадка #приз