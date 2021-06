En las redes sociales surgen virales casi todo el tiempo, aunque en muchos casos se desconoce el origen. Se trata de extraños hechos que antes permanecían aislados y sólo se conocían en pequeñas comunidades, pero que ahora recorren el mundo.

Un ejemplo de esto es el video que apareció en el que se puede ver a una mujer viajando en el capot de un coche en plena autopista. En las imágenes se puede observar como la mujer trata de bajarse la falda del vestido que, con el aire, se le sube.

La imagen fue captada por un conductor que viajaba en dirección contraria al del vehículo en cuestión. El video fue compartido en Twitter y rápidamente se volvió viral.

Según consignó RT, la joven había discutido con su pareja y para impedir que se fuera se había subido a la parte delantera de su coche. No obstante, a él pareció no importarle mucho y siguió conduciendo como si no pasara nada.

En las imágenes se ve, fugazmente, cómo la mujer se aferra al capot del coche para no caerse, ya que viajan a alta velocidad. Por el momento se desconoce dónde o cuándo exactamente tuvo lugar el suceso.

Esta no es la primera vez que una mujer es captada viajando sobre el cofre de un auto. Aunque algunas mujeres se subieron al capot sólo por diversión, otras lo hicieron para evitar algún robo.

A principios del año, en Texas, una mujer saltó a la parte delantera de un auto en movimiento para evitar que secuestraran a su perro.

El video de esta mujer sobre el cofre del automóvil fue captado por una cámara de seguridad y rápidamente se volvió viral.

