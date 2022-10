El trabajo es un tema muy debatido en las redes sociales. Son muchas las personas que cuentan sus experiencias laborales con el objetivo de hacerlo público, ayudar a otros o hasta denunciar hechos increíbles. Esta vez, fue una usuaria de Twitter llamada Malena quien contó la decisión que tomó cuando asistió al negocio en el que trabajaba para cobrar la plata que le debían.

En su cuenta personal "_mmalepicornell", la joven explicó que cuando llegó al lugar los dueños "empezaron a dar vueltas" para pagarle, por lo que decidió quedarse un rato: se sentó y pidió algo para comer. Sin embargo, nadie se esperaba lo que estaba por suceder.

Cuando le estaban por cobrar la comida, decidió no pagar. "Le dije a la moza que me lo pague el dueño, que tiene plata mía, y me retiré como una reina", escribió en el tuit. En poco tiempo, la publicación se volvió viral y ya cuenta con más de 60 mil "me gusta" y muchos comentarios.

El tuit de la joven que contó la decisión que tomó respecto a su ex trabajo.

Qué comentaron los usuarios de Twitter respecto a la decisión que tomó la joven

Los usuarios expresaron su opinión sobre la secuencia que pasó la mujer, la felicitaron y contaron situaciones similares que vivieron. "Pero esa plata se la terminan cobrando a la moza, en casi todos los restaurantes es así y me parece mal lo que hiciste", fue una de las respuestas.

"¿Pero entonces lo cobraste en comida? Es como si te hubieras gastado esa plata en su propio restaurante", "¡Ídola! Cómo no se me ocurrió algo así en un trabajo similar que tuve", "Decime que te pediste el mejor vino que tenían", continuaron.

Por otro lado, un hombre le preguntó a la protagonista de la anécdota si le debían "tan poca plata", a lo que ella respondió: "Sí, ¡pero era plata mía! Mínimo que me pague el almuerzo, ¿o no?". Además, por la duda de muchas personas, aseguró que pudo hablar con las empleadas del negocio y "a nadie le descontaron nada".

"Solo me rajaron a puteadas a mí. La moza tuvo su propina por su trabajo, el dueño su merecido, y yo me fui con la panza llena y el corazón contento", añadió la autora del tuit para terminar de aclarar los hechos.

Por otro lado, algunos aprovecharon para descargarse y contaron experiencias propias: "Mi ex jefa me debe plata, me da vueltas hace dos meses. No le hice eso pero le vivo simulando compras en la tienda online para pagar en la entrega y le doy direcciones que no existen para que le pague a los cadetes hasta gastar lo que me debe", indicó una usuaria.

"¡Me encanta! Yo hice lo mismo pero se lo pedí por delivery, se enojó y a la noche me mandó la plata que me debía. Obviamente con el pedido descontado", "Hice lo mismo pero a las 4 de la mañana con 5 amigos más. Tomamos, comimos de todo y le dije a la moza que lo pagaba el dueño con lo que me debía", señalaron otras personas.