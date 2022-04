Las redes sociales son el lugar elegido por miles de usuarios para publicar y compartir contenido diverso con otras personas. Sin embargo, en el último tiempo se conviertieron en un lugar de denuncia o "escrache" por parte de quienes no están conformes con experiencias vividas en restaurantes o cualquier otro tipo de negocio que implica la entrega de un ticket.

Es así como un usuario de TikTok compartió un video en su cuenta para quejarse por la atención que recibió en un restaurante ubicado en el barrio porteño de Colegiales cuando salió a almorzar en familia. En las imágenes que se viralizaron en la red social se observa cómo el tiktoker expresa su descontento porque el personal de un restaurante no dejó que se llevara la comida que sobró.

.

"Pagué cuatro menúes con mis hijos. Y dos menúes que son estos que tengo acá me los quiero llevar y no me lo permiten", se escucha decir al usuario @soylocutortrucho en el video que dura casi un minuto y donde se observan las instalaciones del local gastronómico al que asistió con su familia.

Sobre la mesada de la caja había dos platos, uno incluía papas fritas y el otro una ensalada, que estaban a la espera de ser retirados por personal del local. El cliente insistía en su queja de que no lo dejaron llevarse la sobra de las comidas, una práctica que está ganando terreno en el último tiempo debido a la suba de precios y según la abundacia del menú pedido.

.

"Acá el muchacho que es el encargado no me permite llevar lo que pagué", explica el cliente mientras enfoca al responsable del local, quien no emite palabra alguna ante la queja del usuario de TikTok. Además, en las imágenes quedó registrado como retiraron las sobras del plato, pero no quedó en claro si fueron deshechados o no.

Sin embargo, esa no fue la única queja del cliente sino que también se mostró molesto porque supuestamente no le quisieron dar el ticket de lo que había consumido en el almuerzo. "Por supuesto, no me emitieron la factura", insiste el comensal, quien no deja de grabar en ningún momento.

.

El video compartido en TikTok fue reproducido por más de 488 mil usuarios, más de 27 mil personas le dieron "me gusta" y otros le dejaron varios comentarios de apoyo y que reclamara en la AFIP por el ticket.

"Tampoco tengo la factura", insiste el autor del video que se viralizó en TikTok y sigue: "El reclamo es este. Buenísimo ustedes. Una genialidad, sin factura, sin nada, bien en negro". Sobre el final del video le pide al encargado del local que le de el "ticketcito" en el que figura el monto que pagó.

Aunque el cliente pide el ticket, no contó cuánto le cobraron. "Te pido que me des el ticketcito que me diste hoy. El ticketcito ese en negro que te pagué. Dame ese ticketcito. Dame el ticket en negro", finalizó el comensal.