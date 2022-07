Una joven, de 18 años, es protagonista de una historia de vida muy poco común porque se alejó del modelaje para convertirse en albañil como su padre. Sus videos donde cuenta su día a día se viralizaron en TikTok.

“Todos piensan que tengo que ser modelo, pero dejé todo para trabajar en la construcción”, le explicó la modelo a sus casi dos millones de seguidores en la mencionada red social.

De esta manera, la adolescente viral de TikTok madrugaba todos los días para ir a la facultad y pasaba horas navegando en las redes sociales. Sin embargo, no se sentía cómoda con su grupo de amigas y tampoco la pasaba bien en el ámbito universitario. Tampoco lograba estabilidad en sus romances.

Se trata de Francesca Hawley, una modelo de Reino Unido, que corrió del primer lugar a los tacos, los vestidos elegante y el maquillaje para usar la pala, el balde y el casco amarillo.

Todo comenzó tras una charla con su padre, cuando le avisó que dejaría lo que estaba haciendo porque perdió la pasión. Y aunque para muchos resulte extraño, le dijo que quería trabajar de albañil.

Francesca, la modelo y albañil que soprende a todos (TikTok/francescagraceh).

A partir de ese momento, la modelo cambió radicalmente su vestuario al ponerse los chalecos de alta visibilidad y ropa deportiva, que siempre está sucia con polvo, tierra, arena y cemento.

"Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo", asegura la rubia de ojos claros ante su cámara. En este sentido, la joven de cuerpo exuberante dejó de subir videos o fotos con poca ropa a sus redes sociales.

La relación de la joven albañil viral de TikTok con su papá

Ahora Francesca se muestra ante sus millones de seguidores con la pala, el balde y los ladrillos y una gran sonrisa de felicidad.

Cabe mencionar que es albañil con su padre, Richard Andrew, de 52 años. Su “jefe” siempre la acompañó en las metas profesionales, a pesar de que otras personas se asombran cuando ella revela a qué se dedica.

Francesca, la modelo y albañil que soprende a todos (TikTok/francescagraceh).

"Siempre quise ser como mi papá y lo acompañé a trabajar cada vez que pude cuando era pequeña", aseguró Hawley, quien vive en la ciudad de Sheffield, en el Reino Unido.

“La mayoría de las personas de mi edad no quieren pasar mucho tiempo con su papá, pero a mí me encanta trabajar con el mío todos los días”, remarcó en diálogo con el New York Post. Además, la joven explicó: “Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños”.

Por último, sin dejar su profesión en la construcción, Hawley se lookea como antes para salir a bailar con sus amigas. Los viernes y sábados deja el casco y las botas de trabajo por blusas y tacos bien altos.

“Desde las 8 am hasta las 6 pm, luzco un desastre, y luego, los fines de semana, vuelve el vestido, los tacos y el maquillaje”, describió sobre su “doble vida”.