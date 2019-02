Las autoridades de Miami, Florida, aún no tienen claro cómo intentaban robar el banco debido a que la dirección del túnel tenía varias fallas y no derivaban en la bóveda, sino en un punto más lejano.



De todas formas, desbarataron el intento de asalto al banco gracias a la denuncia de un ciudadano que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Simplemente quería que tapen el bache cerca de su casa.



Una de las excavaciones derivó cerca del banco. ( FBI Miami).

El hombre llamó molesto a los servicios de asistencia para reportar que se "había caído con su auto en un enorme pozo". Cuando los encargados del mantenimiento de caminos llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de un pozo hecho a propósito.

Inmediatamente, el FBI arribó al lugar y descubrió que el hueco se extendía por 45 metros hasta el terreno de un banco local.

Las autoridades taparon el túnel. ( FBI Miami).

Las primeras investigaciones arrojaron que ese banco nunca había sufrido un robo, así que cualquier intento logró ser frustrado al tapar los túneles.



El túnel desembocaba lejos de las bóvedas y de las cajas, por lo que no se logró determinar cuál era el plan de los malvivientes. Se cree que se trató de un error de cálculo y abandonaron el plan.