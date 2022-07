Los amantes de los "fierros" siempre se las ingenian para modificar los autos clásicos y diseñar modelos increíbles que no se venden en las concesionarias oficiales. En esta ocasión, un fanático del Ford Ka fabricó una versión insólita que estaría lista para salir volando. Las reacciones y burlas más divertidas no se hicieron esperar.

Se trata del Ford “Kacóptero”, tal y como lo bautizaron los usuarios de TikTok que se encontraron con el video del auto con hélices estacionado. El creador de la máquina le sacó las ruedas, le puso las patas de un vehículo para volar y adaptó todo el interior como para hacer un “vuelo ATR”.

El famoso y popular Ford Ka ya dejó de fabricarse hace poco más de un año y medio porque la marca del óvalo bajó las persianas en las fábricas de Brasil. A pesar de esto, los amantes de esta primera versión del modelo le buscaron la vuelta para sorprender a todos con el ingenio que nunca se termina.

Los detalles del interior del ¿"heliauto"?

De esta forma, el vehículo que desafía a la ingeniería se viralizó en un video donde muestran que la cabina de la supuesta nave “tuneada” es una adaptación de la parte trasera del clásico Ka.

Luego, cuando enfocan el interior, se observa un asiento central y un volante recortado para simular a los aviones o al polémico volante del popular Tesla Model S Plaid.

El viral Ford "Kacóptero" de TikTok.

Para que la adaptación del “KaLicóptero” sea completa, a la extraña invención le pusieron una cola con un extremo que tendría un rotor. Si bien la grabación viral no muestra todo el invento, la parte trasera está un poco cubierta por una lona negra.

No hay confirmación de que el Ford “Kacóptero” puede levantar vuelo para cumplir el deseo de los pisteros. Sin embargo, hay que destacar que estas modificaciones desopilantes y muy artesanales son algo muy común en Brasil. No hace mucho se viralizó un Volkswagen Up, convertido en un Buggy.

Las desopilantes respuestas al Ford "Kacóptero"

Los usuarios de TikTok no esperaron ni un segundo para demostrar las mejores reacciones a la modificación insólita. Todos los posteos sobre el KaLicóptero son una lluvia de burla, aunque varios celebran la obra.

“Si está hecho para que jueguen los niños, entonces mis felicitaciones”, festejó un usuario de la red social de los videos. “Me preguntó dónde está el motor de la hélice”, interrogó otro curioso por el invento.

“Por un segundo pensé que era un helicóptero de verdad”, reveló otra persona que vio el fragmento viral. Mientras tanto, un usuario se burló con una juego de palabras contra el popular auto: “Seguro sigue siendo la misma K gada”.

“No servía ni como auto, menos de helicóptero ja”, insistió otro enemigo del invento que seguramente es hincha de Cheverolet. “Un elikaaatero”, describió uno con otro juego de palabras para bautizar a la máquina y más tarde le contestaron: “Kacóptero, será?”.

“Ja, ja, ja y cómo miércoles lo vas a sacar si las hélices están tocando las columnas”, escribió uno de los más observadores en TikTok. “Y con aspas de ventilador de carnicería”, agregó otra persona. “Para andar bien ATR 420 guachín”, festejó un amante de la cumbia.