Ganar la lotería es cuestión de mucha suerte y una situación que no se frecuenta todos los días. Sin embargo, una persona residente de la ciudad neuquina de Cipolletti logró ganar premio de $344.115,48 jugando al Loto Plus. ¿Cuál es el inconveniente? no se sabe quien fue el ganador o la ganadora. No solo eso: el tiempo de reclamo finalizó en el día de ayer



Una oportunidad única desperdiciada por la misteriosa persona, de la cual se desconoce hasta su género. Tuvo tiempo de reclamar el premio hasta ayer a las 20.30, en la Agencia 40 de la localidad de Cipolletti, en donde se compró el cartón ganador con los números 05, 07, 30, 32, 33 y 40.



Valeria Lo Cacciato, la mujer propietaria de la sucursal, salió a declarar en un medio local sobre el insólito episodio que mantuvo en vilo a la localidad. "Jugó el sábado 6 de agosto el cartón del Loto. De los seis números acertó cinco", comentó. La modalidad de juego no permite dejar datos del comprador del cartón. "Jugás y te vas", agregó la neuquina.



Respecto al misterioso ganador o ganadora del premio, la responsable de la agencia admitió que "no es un cliente fijo". "Estamos haciendo la difusión para encontrar al que probó suerte aquí", declaró en su momento Lo Cacciato, quien difundió por sus redes sociales la noticia para encontrar a la persona afortunada. El enigmático participante apostó al cartón ganador invirtiendo sólo $200.



La encargada de la agencia sobre la situación del misterioso ganador:

"Pasa con bastante frecuencia"

La responsable de la Agencia 40, Valeria Lo Cacciato, habló con LM Neuquén y respecto al apostador, sostuvo que "lamentablemente, perdió el premio y nunca sabremos quién fue". Pasaron los días y el ganador nunca reclamó el premio. A partir de esta situación, aclaró que la sucursal "no cobra nada" de comisión y el dinero vacante pasa a los "fondos de la Lotería de Rio Negro".



Sin embargo, no mostró sorpresa ante lo sucedido porque es una situación que suele pasar a menudo: "Pasa con bastante frecuencia. Por eso es importante que el apostador que juega pase a controlar su boleta o los cupones por las agencias oficiales".