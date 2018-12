Este es el hombre que contó como fue su experiencia con el monstruo.

Ricky Phillips, quien trabaja como guía, contó que estaba esperando a que su grupo de turistas terminara su crucero cuando se dio cuenta de la extraña vista del jueves pasado. Estaba sentado en el río Oich que fluye hacia el lago Ness comiendo unas papas cuando escuchó un ruido extraño.

Phillips, quien escribe libros de historia, dijo: "Era una criatura gris, casi como un pájaro, en un tramo gris de agua. Su cuello tenía tres o cuatro pies de largo, una cabeza del tamaño de una pelota de rugby y una cresta en sus ojos. Estaba desconcertado".

Indagando más en el hecho, Phillips relató: "El miércoles anterior había escuchado un ruido extraño mientras estaba parado junto a un café en el borde del lago en Fort Augustus. El ruido sonaba casi metálico, pero como si algo estuviera soplando aire, como Darth Vader". Además, aseguró: "He nadado y navegado con ballenas y delfines, he visto cientos de focas, y sonaba como nada que haya escuchado. Me di vuelta y vi algo gris, solo un lado de un cuerpo y una aleta".

Pero la historia no terminó ahí: "Luego, el jueves pasado, decidí dar un paseo por el río Oich, principalmente para ver el puente viejo, y estaba tomando algunas fotos del lago y el paisaje cuando escuché nuevamente ese ruido curioso. Levanté la vista de mi teléfono y vi un cuello largo y recto, completamente gris, y una cara estrecha, que estaba a solo 20 pies de distancia y luego se volvió y desapareció en unos pocos segundos. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba en mi foto, así que me acerqué y ahí estaba. En realidad, se ve como un pájaro gigante o un pavo real en la cara, con altas crestas sobre sus ojos y lo que casi parece un pico".