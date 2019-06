Tres anillos hechos de materia orgánica a finales de la Edad de Bronce y encontrados en el sitio arqueológico de Stillfried an der March, en el este de Austria, resultaron ser roscas de pan, determinó un estudio realizado por un equipo de investigadores y publicado este miércoles en la revista PLOS One.

Al analizar con microscopio los restos excavados en uno de los cerca de 100 silos detectados, los arqueólogos descubrieron partículas de cebada descascarillada y de varias especies de trigo.

"Si se buscan analogías modernas, es muy probable que esos anillos se asemejen a los tarallini modernos o a las sushki", dijo Heiss.

El 34 % de la masa de esos panes elaborados entre los años 960-900 A.C, podría clasificarse como harina, el 52 % consistía en sémola y el restante 14 % eran fragmentos de granos más grandes que no superaban, sin embargo, los 2,5 milímetros.

"Si se destinaban al consumo, la calidad de la harina de los tres anillos de Stillfried se consideraría bastante fina y comparable a la de los panes integrales modernos", explicaron los autores.

No obstante, dudan que alguien comiera esos aros, si no que podrían haber sido preparados para un sacrificio, como lo sugiere, en particular, la presencia de otros 14 anillos más grandes, hechos de barro, en el mismo silo.

"Aunque estos anillos eran alimenticios, el inusual conjunto de hallazgos sugiere que debe haber habido algún otro significado simbólico" para quienes los pusieron allí: "el conjunto fue depositado deliberadamente", consideró Heiss, aventurando que las 'rosquillas' de cebada y trigo imitaban los pesos de un telar.