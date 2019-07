Una extraña criatura generó revuelo en las redes sociales por su apariencia alienígena. El insecto tiene dos alas, cuatro tentáculos de diferentes tamaños y parece moverse hacia atrás con las patas sujetadas al techo de la vivienda, situada en Bali, en Indonesia.

El propietario de la casa, Hari Toae, capturó al insólito insecto durante el mes pasado, mientras estaba arrastrándose por la superficie del techo como si "buscara un lugar seguro" para refugiarse porque había estado lloviendo esa noche.

Extraña criatura generó conmoción en las redes sociales por su aspecto "alienígena". pic.twitter.com/PQhdCqBCXx — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 7 de julio de 2019

"Lo dejaré en mi casa pero sólo por la noche. No quiero asustar a mis invitados”, señaló Toae, quien no pudo identificar la criatura alada y bromeó con que "parecía un extraterrestre". "No es algo que haya visto antes. No creo que venga de este barrio", consideró a Daily Mail.

A pesar de que el animal aún genera más consternaciones que certezas, algunos especialistas indicaron que podría tratarse de un insecto de la familia de polillas Arctiinae; y en especial con una especie Creatonotos gangis, nativa del sudeste de Asia y Australia.

La extraña criatura captada en video (Captura).

Esas especies, como la misteriosa criatura, tienen alas y cuatro tentáculos, que son utilizados como órganos para producir feromonas, unas sustancias químicas para atraer parejas.