Todos los días surgen nuevas historias en las redes sociales logran captar la atención de los usuarios y volverse virales. En esta oportunidad el hilo de una chica llamada Amaia fue lo que causó furor y logró generar un intenso debate.

La usuaria llamada "amaialacobaya" decidió compartir con sus seguidores una seguidilla de posteos en Twitter donde contaba un poco de su experiencia tras cinco años de haber sido usuaria de la famosa aplicación de citas, Tinder.

La muchacha comenzó comentando: “Después de una larga temporada (5 años) en Tinder y un exhausto estudio, he hecho una lista de [SIC] RED FLAGS EN TINDER” y sentenció: “Abro hilo”.

Luego enumeró una larga lista de características a las que, según ella, hay que estar atentos a la hora de hacer un “match” con una persona.

Que sea hombre - No voy a aclarar nada. Que salga con una guitarrita - No te la juegues a que la saque en algún momento de tu vida y te cante "Wonderwall". Que ponga “cantante profesional en la ducha” - "Cállatexd" no hace gracia Que ponga “no soy el típico…” - Sí, eres típico. Que lleve tatuado “Veni Vidi Vici” - Creo que no hace falta aclaración. Que tengan fotos de algún voluntariado en África - Tampoco hace falta aclaración. Que ponga que es "otaku", pero que se ducha - No se ducha. Que use pitillos - Huye, huele a One Million —una fragancia de perfumes—. Que tenga fotos en grupo - Siempre es el feo. Que ponga que tiene responsabilidad emocional - No la conoce ni ha oído hablar de ella. Que tenga un boomerang fumando cachimba - También huele a One Million. Que sea militar - Voxtante —vota al partido español Vox—. Huye. Que tengan fotos de estudio - No sé qué decir muy bien, pero espero que me entendáis. Que ponga: “no des like si no te gusta el riesgo” - ¿Qué haces mi vida? ¿Bajas los escalones de dos en dos? Que tenga una foto en una capilla - Voxtante también. Que ponga “soy nuevo en esto” - Tiene piojos en el pito. Que ponga “acabo de llegar a X. ¿Alguien me hace un tour?” - Contrata un "free tour" colega esto qué es. Que sea "skater". Que sea mago - "Same vibes" que el guitarrista. Lleva siempre cartas encima. Que lleve ropa de SikSilk - Huele a One Million o a Invictus —otra fragancia—.

Por último, y para salvarse de las posibles críticas de las personas, la joven comentó: “Y de momento hasta aquí he llegado. Desgraciadamente, soy hetero y solo puedo hacerlo de hombres. Recordad también que es humor y que estoy generalizando”.

Cuáles fueron las reacciones de los usuarios tras leer el hilo

Muchas de las personas que leyeron el hilo se mostraron a favor de las percepciones de la autora, pero quisieron aportar otras red flags que creyeron fundamentales y que la joven había pasado por alto.

“Ni una tenía mi perfil. No entiendo cómo solamente me habló un total de 1 persona”; “Se te olvidó el de las fotos haciendo sky, pero bueno”; “Te han faltado muchos: los del barco alquilado, los de la foto con el traje de fin de año, los de la moto/coche, los háblame tu primero, los escaladores, los que no enseñan la cara por su 'profesión'”; “Y los del selfie en el espejo, y los que le piden prestado un cachorro a un amigo”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en Twitter.

Algunos de los memes con los que le respondieron a la joven tuitera (Twitter).