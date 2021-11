El concepto de las “red flags” se volvió muy popular en redes sociales como Twitter e Instagram en los últimos días. Esto se utiliza para catalogar aquellas actitudes o acciones dañinas de las personas que deberían llamar la atención y generar una alerta a la hora de seguir avanzando en un diálogo o una relación.

Se tratan de comentarios violentos o acciones desagradables solapados entre sonrisas y contextos distendidos, y no aparecen únicamente en las relaciones amorosas, ya que también suelen ocurrir en las amistades y grupos familiares. Estas “red flags” son indicios de que una persona puede ser “tóxica” y hacer sufrir o pasar varios malos momentos en el futuro frente a determinadas situaciones.

Red flag: “que siempre seas la ultima opción en sus planes” — Red flag �� (@RedfIagt) November 12, 2021

el verdadero red flag �������� son los varones geminisss�������������������������������� — aldana• (@aldanagrossi) November 9, 2021 mi red flag es hacerme la desinteresada cuando en realidad estoy obsessed — maybeeepepper (@maybeeepepper) November 9, 2021 Acá fue la verdadera red flag. Cuando ves a la persona que querés actuando como un completo desquiciado que llegas hasta a desconocerlo. pic.twitter.com/5d6enuJu1Q — Mila (@taylorxhalsey13) November 13, 2021

El horóscopo es un gran indicador de estas banderas rojas dado que la ciencia de los astros permite conocer los rasgos y personalidades más profundas de cada signo del zodiaco. A continuación, compartimos lo que determina la astrología para que tomes precauciones de los demás, y para que también revises tus actos y palabras frente a los otros.

ARIES

Los de Aries suelen tener una buena reputación por ser de los más extrovertidos, enérgicos y simpáticos del zodiaco. Este es su gancho principal al momento de entablar una nueva relación. Sin embargo, también se trata de un anzuelo para los signos más manipulables y dóciles del zodíaco.

En las relaciones de todo tipo, Aries tiende a ser inmaduro, dominante e insensible. Son considerados como narcisistas totales, lo que los hace luchar con la empatía, que los lleva a actuar de manera egoísta con sus amigos y amantes. Además, no le importa lo que está dando en una relación, solo lo que recibe.

Por otra parte, son personas con opiniones firmes y pueden obligarte a hacer cosas que no desees. Mucho cuidado con ellos, ya que no hay forma de fluir con tranquilidad cuando se sienten amenazados. Esto es una real bandera roja para otros signos.

TAURO

Este es un signo que es conocido por ser terco, y la terquedad puede llevar a comentarios hirientes y actitudes violentas, ya que harán todo lo posible por tener la razón. Los de Tauro “la ganan o la empatan”, como dice una frase muy popular. Nunca esperes ganar una discusión con ellos, porque no va a pasar. Red flag total para los signos de fuego, sobre todo.

Las personas de Tauro son consideradas también como vagas y materialistas. Les encanta ser perezosos, con esperanzas y sueños que rara vez se cumplen. Esto les produce algunas frustraciones, que más tarde serán volcadas en la relación si no lo canalizan en espacios de terapia o alguna actividad física.

.

GÉMINIS

Los Géminis son conocidos por tener dos caras, que también los hace inconsistentes, lo que conduce a problemas de compromiso. Para ellos, es difícil saber dónde te encuentras exactamente cuando están saliendo.

En tanto, la superficialidad es otra cualidad que distingue a los de este signo zodiacal. Ponen mucho énfasis en la apariencia y la imagen cuando toman decisiones sobre con quién salir, y hasta pueden llegar a influir en la personalidad de quienes más quieren, supuestamente.. Si estás buscando relacionarte con este signo, tome en cuenta esta red flag.

CÁNCER

Cáncer es un signo de agua, lo que los vuelve súper emocionales. Las emociones pueden ser una gran puerta de entrada para conocer a alguien. Sin embargo, sus emociones a menudo contienen mucho mal humor y pesimismo.

Les encanta ahogarse en su grupo de sentimientos, hablar del pasado y ponerse nostálgicos. Esto conduce a sentimientos de melancolía, que pueden ser perjudiciales para una nueva relación. También tienden a guardar rencor, así que si estás saliendo con este signo, trata de no arruinarlo. Nunca te dejarán olvidarlo.

LEO

Son los ególatras del Zodíaco. Después de salir con uno, seguramente no lo olvidarás. El egocentrismo de los leoninos también se traduce en posesión y manipulación. Es que quieren ser el centro de atención todo el tiempo, y se enfadan cuando no lo coniguen o alguien los opaca. No te sorprendas si tu nuevo amante Leo se enoja con vos por hablar con otra persona en una fiesta.

Lamentablemente, pese al encanto que tienen para conquistar rápidamente, derrochan energía de más en intentar controlar a sus seres queridos. Asimismo, son impacientes, lo que puede ser un dolor total a diario. Bandera roja si estás pensando compartir algún aspecto con este signo.

Red flags por todos lados: ojo con las actitudes violentas de estos signos zodiacales.

VIRGO

Los de Virgo son bastante amargos. Así los ven los demás por sus ideas conservadoras, su búsqueda de orden absoluto, su falta de improvisación, y mucho más. Además, si te encuentran demasiado grosero, inapropiado o ruidoso, te van a dar vuelta la cara en un santiamén.

Son bastante quisquillosos, les gustan las cosas de cierta manera. Son rápidos para superar personas que fueron intrascendentes en su vida (aunque para vos ellos hayan sido tu mundo entero). Todo con un Virgo debe estar bien, por lo que hay mucha presión en una relación con este signo. Cualquier error, comienza a rezar.

LIBRA

Libra es uno de los signos más manipuladores de los 12 del zodíaco. Su actitud indecisa es puramente egoísta, ya que rara vez consideran los sentimientos de otra persona. Esto los hace decir o hacer cosas que ponen en duda a los demás, los confunde, y terminan acatando con tal de ofenderlo o malinterpretarlo.

Vuelteros como pocos. La incapacidad para decidir de Libra por un amante a menudo se manifiesta como desapegado. Un rasgo con el que nadie quiere lidiar. Aparte de eso, son superficiales y materialistas. Les encanta recibir vino y cenas, pero a menudo no harán lo mismo por los demás. No existe la reciprocidad en sus venas. A pesar de ello, quieren atención constante y palabras de afirmación, incluso si no sienten lo mismo por la persona.

ESCORPIO

Para muchos, se trata del signo zodiacal con más “red flags” de todos. Le siguen Géminis y Piscis. Pero vamos a hablar del escorpión: es sin duda el más sexy o atractivo de todos, lo que se debe en gran parte a su aire de misterio.

El ser tan reservados despierta curiosidad en las personas al comienzo de una relación. Además, son muy bellos físicamente, por lo que el flechazo será instantáneo. Pero tener un amante que siempre sea reservado y tenga dificultades para comunicarse, puede ser un desafío con el tiempo.

Son celosos. Probablemente no te lo dirán, pero lo demuestran con actos de manipulación, a través de los cuales te harán sentir que eres la persona equivocada o la peor relación que han compartido.

SAGITARIO

Sagitario es uno de los signos más volados y poco comprometidos con las emociones. Están constantemente saltando de una idea o de una persona a otra, y su afecto es completamente inconsistente. Un día pueden suplicarte pasar el rato juntos y colmarte de amor, y al siguiente pueden ignorar todos tus mensajes de WhatsApp sin remordimientos. Así en seco.

Además, no tienen problema en admitirlo y demostrar que no les importa. No tienen en cuenta cómo tratan a los demás, siempre que obtengan lo que quieren y necesitan en ese momento. No piensan en el futuro.

Por otro lado, como se preocupan por el presente, están muy impacientes. Quieren lo que anhelan en un momento preciso, y si no obtienen esa gratificación instantánea de ti, media vuelta, muchas gracias por todo y para casa.

CAPRICORNIO

Los Capricornio son negocios todo el tiempo. Los esfuerzos románticos a menudo pueden convertirse en compromisos laborales con un contrato estricto. Quieren relaciones que los ayuden a crecer y aprender, lo que puede ser una gran presión para otros signos menos elitistas.

Este signo también tiende a ser un poco terco, ya que creen que siempre tienen la razón. Pueden ser pesimistas o, como dirían elos, "realistas" en lo que respecta al amor y al futuro.

.

ACUARIO

Acuario es un signo de aire, lo que significa que las personas con este signo viajan en su propia ráfaga de emociones -y confusiones-. Esto convierte a Acuario en uno de los signos más impredecibles.

Una persona de acuario no sabe lo que sentirá de un minuto a otro, por lo que tampoco hay forma de que su pareja pueda predecirlo con precisión. Dan mucha sorpresa.

Parece distante, con una actitud fría e indiferente que les dificulta atraer parejas. Un carácter que los diferencias en si hay personas dispuestas a estar con uno de ellos. Si salís con un Acuario, preparate para darle un espacio importante y tiempo a solas: un red flag de los clásicos.

PISCIS

Piscis, como la mayoría de los signos de agua, es sensible. Son demasiado emocionales y, a menudo, tiene problemas para relacionarse con lo demás porque llevan todo a un nivel sensacional muy alto.

Es muy idealista cuando se trata de amor, porque esperan un romance de cuento de hadas. Por eso tienen altos estándares, que no es algo malo, pero Piscis llorará, hará líos y te hará sentir muy mal sino respondes a sus placeres.

A pesar de que quieren que hagas todo lo posible por ellos, a menudo no harán lo mismo por vos. La razón es proque son cosideradas personas perezosas que están más preocupadas por cómo se sienten que por lo que hacen.

Fuente: Infobae.