El artista Baadal Nanjundaswamy, harto de las calles llenas de baches, decidió hacer algo para llamar la atención del público y evidenciar una problemática. Hizo un video en el que compara una calle de Bangalore, India, con los cráteres que se encuentran en la luna.

Al principio del video se ve un astronauta caminando de forma lenta sobre la supuesta superficie lugar, como lo hacen regularmente debido a la poca fuerza de gravedad que existe en el espacio. Aunque al ver el clip durante los primeros segundos, sí parece que este hombre está en la luna, todo cambia cuando el cuadro se abre y se ve pasar a algunos autos en la vialidad e incluso se ven varias casas en el fondo.

Estas imágenes, que se viralizaron de inmediato, denuncian las pésimas condiciones por las que los automovilistas de Bangalore tienen que pasar. Los hoyos, que se encuentran en las calles y autopistas, pueden causar graves daños a los vehículos y las personas.

El video, grabado en Bangalore, tiene como protagonista al actor Poornachandra Mysore, y ya tiene más de 2 millones de visitas, 2 mil comentarios. Además fue compartido 35,000 veces y tiene más de 27 mil reacciones. Sin embargo, el artista confesó que no esperaba que la producción tuviera tanto éxito, el objetivo se logró de inmediato, ya que el último martes trabajadores comenzaron a reparar la avenida.

"Todo fue filmado con un teléfono, no hubo luces adicionales. Así que naturalmente yo no esperaba que saliera como lo hizo. Lo filmamos varias veces alrededor de las 22.00 horas del sábado esperando que estuviera vacío, pero aún había un poco de tráfico. Pero fue bueno porque había una intermitente que ayudó a añadir un efecto dramático a la toma", confesó Nanjundaswamy a The Indian Express.