Si uno investiga un poco en redes sociales, puede llegar a encontrarse con alguna que otra pelea. Humanos contra humanos, animales contra animales o incluso humano contra animal. Sin embargo, es muy plausible que ningúna de las que hayan visto se asemeje a esta.

Resulta que Rolando, un hombre a 30 kilómetros de la ciudad de Esquel ( Chubut), manejaba por una calle de tierra cuando se encontró con un guanaco, este mamífero que cuenta con la fama de “escupir”.

Su nombre proviene del quechua, "Wanaku" y es uno de los pocos mamíferos que pueden beber agua salada.

De pronto este muchacho se encontró escupitajo a escupitajo con el animal, que no dudó en levantarse en dos patas para hacerle frente a Rolando a través de un alambrado.

"Estuvo parejo el mano a mano entre el hombre y la bestia", comentó irónicamente el autor del video que rápidamente se hizo viral en redes sociales. "El protagonista es mi hermano ", agregó Rauli, quien también resulta ser el hermano del hombre que luchó contra este aguerrido guanaco, a La Opinión Austral.

"Es algo muy inusual. Cómo vimos que se acercó cuando paramos con el auto, le sacamos fotos y bueno después se desató la bataola de escupitajos, nos reímos mucho la verdad", añadió este muchacho.

Así lucharon hombre y guanaco

Hablando de este animal, no es la primera vez que un guanaco salta a la fama. Hace solo unos meses, Crónica Web te contó la historia de “Panchito”, el mamífero que era ayudante de cocina. Lucas, su dueño, lo encontró solo y se lo llevó (esto resulta curioso ya que estos animales suelen moverse en manada).

“Para mí se quedó dormido y la familia se fue y lo abandonó sin darse cuenta. Es muy común ver guanacos en esta zona, pero generalmente andan en tropilla. Pero este había quedado solo. Por eso decidí traerlo al campo de mi abuelo donde trabajo”, explicó Francisco en su momento.

"Panchito" junto a Lucas en la cocina.

Si bien al principio intentó escaparse, poco a poco se fue aclimatando y se hizo un lugar muy especial en la familia. ¿Su lugar favorito de la casa? La cocina. Allí se lo vio en una foto que también se hizo viral junto a su dueño. “Esa foto me la sacó mi amigo Gustavo un día que estaba cocinando tortas fritas. Como es muy curioso se metió a la cocina y ahí se quedó hasta que terminé, y le hice probar una. Es un gran ayudante”, manifestó Lucas.

.

“Viene conmigo y se pone a jugar con las ovejas. Con los otros animales se criaron desde chiquititos por eso no se pelean. Cuando lo encontramos tenía más o menos dos semanas y ahora está por cumplir los tres meses. No me imagino un día sin él”, sentenció el dueño de “Panchito”.