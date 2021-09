Los maestros y maestras tradicionalmente hacían elaborar a sus alumnos afiches y cartulinas de algún prócer, alguna figura pública del ámbito académico o algún autor de literario. Al parecer, esto ya no es así, y no porque ya no se hagan esos afiches a causa de ser reemplazados por presentaciones digitales, sino simplemente porque ahora los docentes encargan a sus alumnos la realización de biografías de famosos o personajes del espectáculo. En ese sentido, un votante de las PASO 2021 compartió una foto en la que había un afiche de Marcelo Polino, en el que se describía su biografía en inglés (y con faltas de ortografía) que se volvió viral en Twitter.

"Entrás al cuarto oscuro y vos tipo...", fue la descripción del tuit que se volvió viral y que publicó Real Time Rating en su cuenta oficial.

Entras al cuarto oscuro y tipo #EleccionesArgentina pic.twitter.com/higMT8R7ou — Real Time Rating �� (@RealTimeRating) September 12, 2021

En la foto tomada por un votante en estas elecciones legislativas, y que fue adjuntada al posteo de Twitter, se ve un afiche verde que describía la biografía del periodista del espectáculo con varias fotos de él.

Según puede leerse en el afiche dice que nació el 30 de diciembre en Buenos Aires y que en 2011 se hizo famoso por participar del programa Bailando por un Sueño de ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli.

Entre los comentarios de los usuarios que acompañaron este tuit viral se encuentran: "OMG" (Oh my God); "is a spectacle"; "Decadencias postmodernas"; "Jajajajaja amo esto"; "Es un prócer argentino ya"; "Grande el padrino del fandom"; "Jajaja Argentina, no lo entenderías"; "Nunca me voy a olvidar cuando mi hermana hizo uno así, pero sobre el mono de Kapanga".

Este domingo, como la mayoría de los famosos y de las personalidades del espectáculo, Marcelo Polino publicó la foto del momento en que fue a votar en para las PASO 2021. Vestido con un chaleco, pañuelo rojo, barbijo gris claro y unos anteojos de sol, Polino se mostró contento de haber ejercido su derecho como ciudadano. “Feliz de poder elegir el hermoso derecho de elegir", tuiteó Polino con el hashtag ArgentinaVota.

Además, en su cuenta oficial de Twitter se retuiteó el posteo sobre el afiche de la escuela en el que aparecía su biografía. Luego de que varias personas arrobaran a Polino en la publicación viral, finalmente el periodista de espectáculos lo vio y reaccionó con un retuit al cual lo describió con emojis de risa.

Por otro lado, los usuarios le dijeron en esa red social que todos deberían votar por él, para hacer “polinismo para toda América Latina”.