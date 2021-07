Lo que le sucedió a un usuario de Instagram es digno de un premio al mejor blooper del año. Se trata de una publicación viral en la que un hombre escrachó a una cadena de supermercados por un producto "vencido". Sin embargo, el alimento estaba en fecha.

El escándalo que provocó en un principio el usuario @alejandorhume por su demanda al supermercado Biggie Express fue tan mayúsculo, que muchos clientes comenzaron a insultar a los dueños del local y a cuestionar la calidad de los productos alimenticios que se vendían allí, mediante quejas en las redes sociales.

Tras la viralización del escrache al supermercado, los dueños del local tuvieron que salir a aclarar que los alimentos no estaban vencidos, sino que el vencimiento ocurrirá el año que viene y que usuario que había posteado la denuncia pública se equivocó.

La publicación sobre este absurdo hecho fue viralizado por el usuario de Twitter @pascomatias, quien mostró las capturas de pantalla de la denuncia original con la descripción: "El pibe más atento".

.

Muchos de los comentarios que recibió esa publicación daban la derecha al usuario que escrachó al local, porque los internautas tampoco se dieron cuenta del error que había cometido el escrachador. Además, no se percataron de que la descripción del posteo de @pascomatias estaba escrita en un tono irónico.

"Una pena que tenga que aclarar esto, pero el producto no está caducado, su fecha de vencimiento es para el año que viene, no ahora", explicó el joven en un hilo de Twitter.

Además, agrego: "Lo que pasó es que la personase confundió y pensó que los productos estaban vencidos, cosa que se puede ver que no es así".

En ese sentido, afirmó que el hombre que confundió los vencimientos ya pidió disculpas en varias historias en Instagram "aceptando que se equivocó". Matías aclaró eso porque sostuvo que otras personas le escribieron para cuestionar "la calidad del producto y diciendo que efectivamente están vencidas". "Repito no es así y no hay por qué dejarles mal parados", sentenció.

.

Los comentarios de otros usuarios en la red social giraron alrededor del descreimiento del escrache original y la posterior aclaración, ya que para ellos formaban parte de una estrategia de marketing.

“Jajajajajaj no puede ser amigo. ¿Cómo que hay que aclarar? Díganme que todo esto es una joda de marketing y están todos metidos. Si es así, los amo Biggie Express”, dijo uno de los usuarios.

“Por gente así el shampoo trae instrucciones; Vence en el 2022. La gente que no sabe leer o no sabe interpretar creo que es mucha. Jajaja qué tipo pel... ¡A lo mejor viajó en el tiempo u esa foto es del año que viene!!", opinaron otros usuarios.

Además, plantearon que tal vez el hombre que denunció al supermercado nació en Estados Unidos y, a razón de que los angloparlantes escriben primero el mes, luego el día y por último el año (a diferencia de los países de Iberoamérica), el usuario cometió ese error. De todas formas, otras personas opinaron que el escrachador no fue muy ágil de mente al no darse cuenta de que no existe un mes 21, por lo que el argumento de las fechas no tendría tanto sentido.