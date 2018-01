El astronauta Norishige Kanai creció nueve centímetros durante su estancia en la Estación Espacial Internacional debido a la ingravidez. "Hoy tengo una noticia importante. He pasado el examen médico con medición de los parámetros físicos y resulta que mi estatura ha aumentado 9 centímetros. Así me he alargado en tres semanas", escribió Kanai, que llegó a la EEI el pasado 19 de diciembre a bordo de una nave rusa Soyuz.

El astronauta japonés, de 41 años, recordó que no crecía de esta forma desde la adolescencia. "Esto no pasaba desde los tiempos de la educación secundaria. Ahora estoy preocupado sobre si voy a caber en el asiento de la nave Soyuz", agregó. El cirujano ortopeda ruso Vladímir Joroshev dijo que el drástico cambio de la estatura tiene una explicación sencilla.

"El tejido cartilaginoso se modifica en condiciones de ingravidez. Nuestra columna espinal se compone no solo por vértebras, que son un tejido óseo, sino también por los discos intervertebrales, que son tejido cartilaginoso", explicó.