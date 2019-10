Sahar Tabar (22), la joven iraní conocida como la " Angelina Jolie Zombie", tras ser arrestada en Irán a principios de este mes por acusaciones de blasfemia y corrupción de la juventud, apareció en la televisión y brindó una entrevista desde la cárcel.

El canal IRTV2 le pidió a la mujer, quien se volvió famosa en 2017, que contara su historia. Sahar aseguró que se arrepentía de algunas decisiones que tomó y lamentó no haber obedecido a su mamá. "Mi madre me decía que parara, pero no le hice caso", confesó. Y agregó que "a veces las palabras de un desconocido o un amigo pueden ser más importantes que las de una madre".

Por otra parte, la joven enfatizó que nunca recurrió al servicio de un cirujano, y afirmó que sus publicaciones de Instagram son producto principalmente de maquillaje y Photoshop. Además, en diálogo con el canal, señaló que su sueño desde la infancia siempre fue "ser famosa".

Así se mostraba en su cuenta de Instagram. (Twitter)

Luego, algunos criticaron la entrevista y dijeron que fue "humillante". Tampoco pasó por desapercibido el hecho de que la mujer fuera presentada en el programa como una "zombie" y ejemplo de "cómo la locura por volverse famoso en las redes sociales" le puede "arruinar la vida" a alguien.

Conocida por su aspecto físico, la "instagramer" fue arrestada a principios de este mes por orden de una corte de Teherán. Según la ley iraní de blasfemia, podría enfrentarse a una condena que va de cinco años en prisión hasta la pena de muerte.

La gente la conocía como la " Angelina Jolie Zombie". (Twitter)

La joven desmintió haberse sometido a 50 cirugías para parecerse a Angelina Jolie y admitió haberse sometido a una liposucción, operado la nariz y aumentado los labios. Sin embargo, Sahar Tabar explicó que el fin de sus cirugías no era parecerse a la actriz, sino más bien, al personaje femenino de la película El cadáver de la novia, de Tim Burton.

Se quería parecer al personaje femenino de la película El cadáver de la novia.