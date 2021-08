Polonia representa el caso más curioso respecto del crecimiento del casino online, uno de los entretenimientos más elegidos en todo el mundo. El juego está regulado en este país europeo, pero solo se permite en establecimientos físicos que estén habilitados únicamente para esta actividad; solo las apuestas deportivas pueden realizarse de forma online. Aun así, el casino online prospera en Polonia y sus ciudadanos participan en plataformas dedicadas a los juegos de azar. A continuación, te presentamos la curiosa situación del casino online en Polonia.

La regulación de los juegos de azar en Polonia



En el año 2009, el gobierno polaco decidió regular el juego de azar debido a las irregularidades que encontró entre los casinos internacionales que se establecieron en las principales ciudades del país. Desde ese momento, solo pueden operar en Polonia establecimientos nacionales que estén regulados por el Ministerio de Finanzas. Este organismo monopoliza todas las actividades dedicadas a los juegos de azar para que ningún casino extranjero pueda abrir sus puertas allí.



Por otro lado, la ley que se aprobó en el 2009 no permite que se desarrolle el juego en línea, a menos que se trate de apuestas deportivas. Sin embargo, esta actividad prospera en este país y es una de las más elegidas por los ciudadanos polacos para divertirse. ¿Los jugadores están incumpliendo con las leyes?

El sistema mixto de regulación



Si bien el gobierno polaco no permite que sus ciudadanos participen del juego online, Polonia también es un país miembro de la Unión Europea. Como tal, firmó el Tratado de Lisboa en el año 2007 que establece que los bienes materiales y productos pueden circular libremente por todos los países integrantes. Esto incluye a cualquier producto de Internet que tenga un dominio de otro país de la Unión Europea. ¿Qué significa todo esto?



Aunque el gobierno de Polonia intente bloquear los dominios de casinos en línea provenientes de otros países, la ley europea habilita a los jugadores polacos a ingresar en ellos. Por lo tanto, Polonia no puede hacer que sus ciudadanos no participen del casino online, ya que eso incumpliría con las leyes de la Unión Europea. En definitiva, los jugadores polacos pueden participar de la ruleta, el póquer y las tragamonedas en línea, precisamente, por el tratado que firmó Polonia en el año 2007. Sin embargo, para que estos casinos sean legales, deben estar autorizados por alguno de los organismos reguladores que se encuentran en Malta, Curazao o el Reino Unido. Afortunadamente, son muchos los casinos online que cuentan con las licencias de dichas entidades y aceptan jugadores polacos. Esto les permite a los jugadores tener más de una alternativa para elegir y que el juego en línea siga creciendo en Polonia.



La situación de Polonia respecto al juego en línea es de lo más curiosa. Mientras el gobierno polaco se esfuerza por monopolizar el juego de azar físico, las leyes europeas permiten que los jugadores participen de esta actividad en línea. Como resultado, el juego online sigue creciendo en un país que se rehúsa a regularlo.

Fuente: Kasynoorzel.pl