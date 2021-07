Este sábado Marysol López, una mujer de Mazatlán en México, tenía todo listo para recibir a al menos una veintena de invitados. Manteles rosados, torta, souvenirs y una pared de globos adornaban el espacio abierto que iba a hacer las veces de salón de fiestas. La idea era celebrar su baby shower antes de la llegada de su tercera hija, Maylen .

Sin embargo, nadie llegó a la "fiestita" y decidió publicarlo en su Facebook, invitando a que quien estuviera cerca se acercara, para no desperdiciar la comida que había preparado.

"Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo solo no deseo que se quede la comida. Me dejaron como novia de rancho vestida y alborotada en mi baby shower. Quien guste venir mandé mensajito y les pasó la dirección por inbox", aseguró en un posteo junto a las fotos de las mesas vacías.

Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo solo no deseo que se quede la comida �� me dejaron como... Publicado por Marysol López en Sábado, 24 de julio de 2021

Inmediatamente, algunos amigos le explicaron que estaban aislados por ser contacto estrecho y otros le mandaban ánimos. Pero como su posteo estaba en modo público, en pocos minutos tuvo miles de compartidos y decenas de comentarios muchos de ellos hirientes, haciendo referencia a la falta de conciencia por hacer una celebración en medio de la tercera ola de coronavirus que está azotando a México.

Las razones para hacer un baby shower

En diálogo con un medio local, Marysol explicó que es muy consciente de la situación epidemiológica por la que está pasando su ciudad. Por eso había elaborado una lista de invitados reducida, todo estaba preparado al aire libre, compró gel antibacterial y los suvenires eran cubrebocas que ella misma confeccionó.

.

Su marido es pintor y ella sale en bicicleta a vender gelatinas. Vive en un contexto de pobreza, en una casa de chapa y madera, y asegura que todo el dinero que consigue lo guarda por si surge algo inesperado con la bebé, por ello contaba con que recibiría algunos obsequios que le hacen falta para el nacimiento.

"Sí ha habido amigas que me han regalado ropita de segunda, que han dejado sus niñas. La mayoría es de recién nacido, unos cambiecitos, pero pues yo siempre he dicho lo que sea es bueno, lo que Dios nos ponga en el camino es bien recibido”, aseguró.

¿Qué pasó con el baby shower?

Ya entrada la noche, la mujer volvió a usar su red social para agradecer los mensajes de apoyo y repudiar los de odio. “Doy gracias infinitas a Dios y a cada personita que estuvo a mi lado este día, recibí muchísimos mensajes con buenos deseos otros muchos con malos otros muchos muy crueles", relató.

"Vi publicaciones que se compartieron solo con el fin de burlase y reírse de mí. En otras vi buenos comentarios y la verdad que pena ver cómo les encanta hacer pedazos a las personas, cómo hay hombres hablando mal de mujeres. Pero, en fin, a la gente nunca se le da gusto y yo solo les deseo bendiciones a todas y cada una de ellas, les deseo que siempre estén bien de salud", sentenció.

Si bien en la foto no queda claro si finalmente alguien asistió, los recuerditos parecen estar intactos, aunque sí había algunas bolsitas con regalos sobre la mesa.