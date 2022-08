En muchas ocasiones, cuando queremos contratar un nuevo servicio para el hogar, es necesario que el personal técnico de la empresa ingrese a la casa para poder instalarlo y lograr que funcione de manera correcta. Esto sucede de manera frecuente al querer instalar Internet, ya que se debe conectar el módem.

El hecho de que un técnico ingrese a un domicilio implica conocer a las personas y también a los animales que viven allí, lo que puede resultar de muchas maneras. En este caso, una usuaria de Twitter compartió en su cuenta personal "bbbolsa" el tierno momento que pasó la gata de su marido con un empleado de Telecentro.

Además, la mujer se volvió viral porque contó en el tuit el increíble hábito que tiene la gata, llamada "Capri", desde el día que el empleado fue a su casa para instalarle su nueva red, algo que sucedió hace dos meses.

Qué publicó la mujer en Twitter sobre el momento que pasó la gata con el técnico

"Cuando vino el técnico de Telecentro a instalar el módem, la gata de mi marido que es re curiosa no dejaba de molestarlo, así que el chico le regaló un precinto para que juegue y hace 2 meses que todas las noches lo trae a la cama para dormir", publicó la usuaria de Twitter junto a 3 emojis de carita llorando.

El tuit de la mujer que compartió el tierno momento que tuvo la gata de su marido con el técnico de Telecentro.

El tuit se viralizó rápidamente y ya cuenta con 931 retuits, 98 tuits citados y 50 mil "me gusta". Por la gran cantidad de mensajes que recibió en pocas horas, la mujer decidió publicar una foto de la gata con el precinto para que los usuarios de Twitter la conozcan.

"Capri", la gata que juega con el precinto que le regaló un técnico de Internet hace dos meses.

"Me encanta que los juguetes favoritos de los gatos sean un pedazo de plástico, una gomita elástica o un pedazo de hilo jaja", "Mi gato jugaba con BOLSAS, volvía del súper y él me seguía hasta que le daba una", "Y las banditas elásticas. No sé dónde las encuentra pero, mi gata, las junta en la ducha", "Mi gato también se agarró un precinto que teníamos en una bolsita y se lo llevó a la cama. ¿Qué les pasa con los precintos?", fueron algunos de los comentarios en el tuit viral.

Muchas personas aprovecharon para compartir fotos de sus gatos y sus gatas, ya que notaron un parecido físico o en los raros objetos que utilizan para jugar. Otras, en cambio, aprovecharon el modo en el que está escrito el tuit para preguntar, a modo de broma, qué se llevaba la gata a la cama, si "al técnico o al precinto".