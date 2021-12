Los exámenes suelen ser momentos cargados de tensión y expectativa por saber cuáles son las preguntas que uno debe enfrentar, pero ¿qué pasaría si existiese la posibilidad de sumar puntos con una temática a elección?.

Una pregunta que un docente les hizo a sus alumnos en una prueba escrita recorrió la red social Twitter y generó un debate al respecto.

.

La científica Rebekah L. Rogers, @evolscientist, compartió un tuit con una foto de la prueba el 18 de noviembre. "Me gusta esta pregunta del examen", aseguró ella.

En la hoja, se leía: "Hay algo que pasaste tiempo estudiando y que no te han preguntado en el examen. ¿Qué es y cómo funciona? Explica con detalle".

La pregunta causó sorpresa y fue tendencia en las redes sociales ( Twitter).

El post de Rogers se volvió viral: al cierre de esta nota, había sumado más de 111 mil "me gusta", al menos 11 mil retuits y casi 600 comentarios de internauta.

"A mí también me gusta 'escribe tu propia pregunta de examen y luego respóndela' (puntos por creatividad, precisión y profundidad de compromiso). He hecho que los estudiantes hicieran grandes preguntas (que utilizo en futuros exámenes), y a veces responden mal a su propia pregunta", opinó la profesora universitaria @FriedmanJannice.

Reacción internauta

En la misma sintonía, un usuario contestó en la publicación: "Oh, esto me encanta. Una forma sencilla y eficaz de hacer que la gente demuestre que es inteligente, aunque las otras preguntas no sean de su agrado".

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Hubo quienes que se mostraron reacios a esta idea. "Cuando era estudiante, odiaba absolutamente este tipo de preguntas. Se me quedaba la mente en blanco y no era capaz de pensar en nada", avisó una internauta.

.

"Eso es completamente horrible. Me asustaría si me encontrara con esto en un examen. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se supone que voy a responder a eso? ¿Qué es lo que quieres? Horroroso", cuestionó un joven.