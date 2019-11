Un llamativo episodio fue dado a conocer en las últimas horas en las redes sociales. Un joven dejó su auto mal estacionado y explicó a través de una nota que lo hizo porque tenía que ir al baño con urgencia. "Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más", justificó.

El mensaje en el parabrisas de un auto en la ciudad de Cadiz, en España, llamó la atención de un transeúnte que le sacó una foto y lo publicó en Twitter, red social en que tuvo miles de interacciones y se volvió viral.

“Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando estacionamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6.30 de la mañana”, puede verse escrito en la nota.

Tras la viralización del mensaje, el conductor explicó a una radio local que el insólito episodio se desató tras una juntada con sus amigos para ver un partido entre Rayo Vallecano y Cádiz. "Que si jamón, que si queso, que si lomo embuchado... Y ya para colmo, como no habíamos comido, pedimos unas pizzas. Terminó el partido, me vine para mi casa, y vuelta para allá, vuelta para acá... Me llevé 40 minutos dando vueltas y me cagaba encima, me cagaba de verdad", explicó.