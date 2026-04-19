Israel acusa de "doble rasero" al Gobierno de Pedro Sánchez

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechazó este domingo de forma tajante las declaraciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

La controversia escaló luego de que el mandatario español anunciara que propondrá ante la Unión Europea la cancelación del acuerdo de asociación con el Estado judío, argumentando supuestas vulneraciones a los derechos fundamentales durante la ofensiva en la Franja de Gaza.

Respuesta oficial de Tel Aviv

A través de un comunicado en sus redes sociales, Saar cuestionó la autoridad moral del Ejecutivo español para liderar dicha iniciativa. "

No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán o Venezuela de Maduro", manifestó el funcionario, quien además aclaró que su país no mantiene ningún conflicto con los ciudadanos de España.

El canciller israelí profundizó sus críticas señalando un presunto sesgo ideológico en Madrid.

En sus declaraciones, afirmó que el gabinete de Sánchez se ha convertido en "un gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas".

Ruptura de vínculos y antecedentes

La propuesta de España será presentada formalmente este martes en Bruselas.

El objetivo de la administración de Pedro Sánchez es que el bloque regional "rompa" sus lazos comerciales y políticos con el gobierno de Benjamín Netanyahu ante la situación humanitaria en enclave palestino.

La relación bilateral atraviesa su punto más crítico desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Como medida de represalia ante lo que Israel considera un "sesgo antiisraelí tan flagrante", el Ministerio de Relaciones Exteriores ya había prohibido el acceso de representantes españoles al Centro de Coordinación Cívico-Militar encargado de supervisar el alto al fuego en la región.