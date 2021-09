Durante los últimos años, la depilación dejó de estar atada exclusiva y hasta obligatoriamente, (por mandato social) a las mujeres. Ahora, el proceso de quitarse el vello corporal es, en la mayoría de los casos, una elección personal. Si de depilación femenina y mandato social o cultural hablamos, en las últimas horas una publicación de Twitter se hizo viral al mostrar un flyer publicitario de un supuesto local de depilación definitiva, en el cual se fomentaba este hábito desde un pensamiento machista.

"No te puedo creer la publicidad de un spa acá en Oviedo ( Paraguay) jajajaja", había posteado la usuaria @EllezaSmith, cuyo tuit viral alcanzó los 25 mil "me gusta" y más de 3 mil retuits en esa red social.

En la captura de pantalla que acompañó al tuit se puede ver una empanada llena de pelos, servida en un plato (la cual hace alusión a los genitales femeninos) que estaba acompañada con la descripción: "¿Te la comerías? Tu novio tampoco. Elegí depilarte con láser".

No te puedo creer la publicidad de un spa acá en Oviedo jajajajs pic.twitter.com/Dcjuw5KeLg — Elleza Smith (@EllezaSmith) August 31, 2021

Entre los comentarios que surgieron en la red social, algunos usuarios decidieron no darle tanta importancia al supuesto anuncio, otros lo tomaron con humor y muchas personas criticaron duramente la utilización de ese concepto machista sobre la depilación definitiva a laser.

"Jajaja, mi novio, sí", "Son unos tiernitos"; "Si nosotras podemos por qué ellos no? Ni que ellos anduvieran todos perfectamente depilados"; "Es medio muuuuy arcaico... Me parece ridículo. Con esa publicidad por ej, yo no iría... NO pueden cuestionar algo así"; "Como van a comprar mi qk con una empanada", fueron algunos de los comentarios.

Hace unos años, una publicidad similar había sido lanzada a través de las redes sociales, la cual también se hizo viral al poco tiempo. En esa campaña, en vez de una empanada, los encargados del sector publicitario y el marketing habían utilizado una dona o rosquilla para representar los genitales femeninos. Al parecer, esta nueva campaña se trata de un plagio de la que se había viralizado hace un tiempo.

La publicidad en la que se basó el centro de depilación definitiva.

Movimiento a favor de la depilación opcional

Muchas actrices conocidas a nivel mundial publicaron durante los últimos años fotos de ellas mismas sin depilar, con el fin erradicar la idea de que las mujeres deben depilarse de forma obligatoria. Entre ellas, posaron artistas como Madonna, Paris Jackson, Julia Roberts, Bella Thorne, Sophia Loren, Rihanna y Miley Cyrus, entre otras.

Hace unos años, la activista, modelo y fotógrafa sueca Arvida Byström, mundialmente famosa por sus campañas en contra de la depilación, se hizo conocida, justamente, por posar sus piernas sin depilar en una campaña para la marca deportiva de las tres tiras. La joven de 29 años, busca romper con los estereotipos de género.

A través de las imágenes que comparte en las redes sociales, Arvida inspira a muchas jóvenes para sumarse a la movida antidepilación, que también tiene seguidoras en la Argentina. Bajo las etiquetas #Unshaved o #Sindepilar, miles de jóvenes muestran en Instagram sus axilas, piernas y cavados al natural. “Que la depilación sea opcional, no obligatoria”, es el lema de la cuenta “thenaturalrevolution”.

“Desde chicas se nos dice que tenemos que estar depiladas, hagamos lo que hagamos. Pero cuando las mujeres se encuentran con la verdad –que son libres y pueden hacer con su cuerpo lo que quieren– algunas deciden que no quieren depilarse. También creemos que la elección es un acto revolucionario: es pararse, enfrentarse y decirle que no a los estándares de belleza y las imposiciones de la sociedad”, había dicho una integrante de AnyBody Argentina, sede de un movimiento global que lucha contra la cosificación de las mujeres, en una entrevista al medio Clarín.

Sophia Loren.

Julia Roberts.