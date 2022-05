La razón por la que el dueño de una concesionaria de autos causó una enorme indignación entre los usuarios de Twitter, luego de que una mujer haga público el chat que mantuvo con quien iba a ser su jefe.

A pocas horas de comenzar su nuevo trabajo, para el cual ya había sido aceptada, María Belén recibió el mensaje más inesperado. "Discúlpame, pero te seré honesto", comenzó diciendo el propietario del lugar, y continuó: "Vi tu estado "Ni una Menos", sos pañuelo verde, e ibas a venir a un ambiente muy machista".

El chat que la mujer mantuvo con el dueño de la concesionaria.

Queriendo justificar su indignante razón, el hombre agregó: "Acá los muchachos hacen chistes que ustedes siempre toman muy susceptiblemente, todo para el carajo".

El repudiable mensaje continuó diciendo que, desde las autoridades de la concesionaria automovilística, decidieron que haga un paso al costado, ya que ellos preferían "otro estilo de mujer" para ocupar su puesto.

Asimismo, el hombre quiso simular que la razón la tomaron por el propio bien de María Belén, puesto que, según él, la decisión también se tomó para "evitarle futuros disgustos".

Qué dijo la protagonista de esta historia

Luego de recibir esta inesperada sorpresa, las amigas de María Belén la convencieron para que publique en Twitter la captura del chat, y los usuarios de la red social automáticamente salieron a matar al dueño.

“Lo hicieron mis amigas, porque ellas me dijeron ‘esto se tiene que saber’”, mencionó la mujer que fue rechazada por ser feminista.

Debido a la repercusión que tomó su caso, fue consultada por algunos medios televisivos, y contó en primera persona cuál fue su primera reacción ante este inesperado mensaje.

A pesar del enojo e indignación, la mujer reconoció que su primera sensación fue una enorme tristeza, teniendo en cuenta lo importante que es conseguir un trabajo hoy en día: “Lo primero que hice fue llorar, lloré mucho porque estaba ilusionada con el hecho de haberlo conseguido”, declaró.

La mujer ya había sido notificada sobre sus horarios laborales y su sueldo, sin embargo, a menos de 24 horas de arrancar como administrativa en la concesionaria automovilística, el encargado le comunicó que no vaya: "Iba a empezar el miércoles a las 10 de la mañana, y a las 5 de la tarde del martes me escribe esto, que todavía no puedo creer".

Sin salir del asombro, María Belen realizó la denuncia en el Inadi por discriminación. Sin embargo, continúa estando en un estado de shock, sin poder comprender cómo es que pudo ser rechazada de un puesto laboral por ser parte de "Ni una Menos".

Por otro lado, la protagonista de esta terrible situación contó que hubo muchas chicas que comenzaron a mandarle mensajes, y hasta incluso, preguntándole si necesitaba algo.

"¿Si yo no tenía puesto el estado de "Ni una Menos", y me tomaban, que? La iba a pasar horrible. Está claro que no trata bien a las mujeres en su empleo", señaló la mujer, luego de aclarar que, luego de mandarle el mensaje, el dueño de la concesionaria decidió bloquearla.