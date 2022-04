El mercado laboral es muy competitivo y cada vez se requiere de más formación para lograr aplicar a ciertos puestos. Sin embargo, aún sigue habiendo casos en donde no basta sólo con poder cumplir con todos los requisitos. En este caso, una joven denunció en Twitter que en una entrevista para ser azafata de una aerolínea famosa cumplió con todas las pruebas que le dieron, pero la descartaron para el puesto y el motivo fue que necesitaba "bajar de peso".

La protagonista de esta historia es Josefina Macchi. La joven finalizó el curso de tripulante de cabina recientemente y en una de sus primeras entrevistas decidió postularse para trabajar en la aerolínea Emirates Airlines, pero terminó pasando un mal momento. "Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada", expresó Macchi en un hilo en la red social Twitter en donde reveló todo lo sucedido.

En la serie tuits que publicó, la muchacha contó cómo fue el proceso de selección. Para hacer la entrevista los postulantes fueron puestos en parejas y a ella le tocó con otra joven. Durante la evalución se dio cuenta que a su compañera le costaba hablar fluidamente en inglés. Uno de los requisitos importantes. Pero ella pensó que esto no sería un problema y la ayudó en todo momento.

Sin embargo, al final de las entrevistas, la reclutadora de la compañía llamó a un grupo para informarles que no habían sido seleccionados, entre las que se encontraba Josefina. La joven notó que entre ellos estaba una joven que en una instancia de la entrevista no pudo participar porque no hablaba inglés.

“Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía nada de inglés, por ende lo primero que pensé fue ´uy, no quedé ´, explicó. La joven sabía que su "problema no fue el inglés", pero quiso saber porque no la tomaron para el puesto.

Es por eso que Josefina decidió esperar a que las evaluadoras terminarancon el proceso de selección para preguntarles qué era lo que faltó. Sobre todo para mejorar para una próxima entrevista.

"Me quedo a esperar a que finalice con esas dos personas y, ahí si, me llama. Me acerco y le pregunto (en inglés) `Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?” a lo que me contesta: “Honestly, you need to lose weight`. (“Honestamente, necesitas bajar de peso”)", fue la respuesta que recibió por parte de la reclutadora.

La evaluadara halagó sus capacidades e incluso le dijo que era "muy linda", pero no la habían eligido por su físico. Incluso le pidieron que no revelara esto porque podía llegar a perjudicar la reputación de la empresa. “Luego de eso vinieron los halagos de su parte `Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenes que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa`”,

La publicación de Josefina se viralizó rápidamente en la red social del pajarito y muchos usuarios repudiaron a la aerolínea y le brindaron su apoyo a la joven para superar este triste experiencia. Algo que ella misma agradeció en otro posteo. "Me daba vergüenza hablar de esto. No puedo creer el apoyo. Me daba vergüenza decirle a mis amigas que “no entré por estar excedida de peso. Es muy triste", sentenció.