La historia de Josefina Rodriguez no deja de circular en Twitter después de que contara la insólita e inesperada acción que tuvo uno de sus alumnos en la clase al pedir que realizaran una actividad.

La mujer es profesora en Letras y manifestó que había pedido a los estudiantes que lleven al aula un posteo de cualquier plataforma que esté mal escrito. Increiblemente, uno de los chicos no tuvo mejor idea que llevar un tuit de la misma docente.

"Le dije a mis alumnos que trajeran un posteo de alguna red social mal escrito (ya sea error de ortografía, coherencia o cohesión) para analizar en clase. Uno trajo un tweet MÍO", expresó la docente en su tuit que obtuvo más de 110 mil likes, más de 2 mil retuits y miles de comentarios.

Le dije a mis alumnos que trajeran un posteo de alguna red social mal escrito (ya sea error de ortografía, coherencia o cohesión) para analizar en clase. Uno trajo un tweet MÍO. pic.twitter.com/KCJEZGGQOQ — JOSEFINA (@jopyrodriguez) March 28, 2022

Ante la divertida anécdota, los seguidores de Josefina no pararon de comentar sobre la situación que causó mucha risa en los lectores. "Maravillosa jugada, ponele un 10", fue uno de las expresiones. "Le pusiste un 10? Se lo merece por la valentía y por seguirte", se sumó otras seguidora.

La gente quería saber cuál era el tuit que llevó el muchacho a la clase. "Coloca el tweet que llevó... Queremos la historia completa", le pidió otra persona. Por esa razón, la profesora no dudó en mostrarles a sus seguidores el posteo.

El tuit mal escrito decía: "mi mamá se llega a enterar la cantidad de detergente que uso pa lavar los platos y me deshereda". La idea de la tarea era "que se dieran cuenta que en situaciones informales, como en posteos o mensajes, escribimos de una manera que no aplicaríamos en otros tipos textuales. Solo me dio risa que trajera uno mío jajaja", declaró ella.

.

También aclaró que le causó mucha gracia lo que ocurrió y admitió que el joven tenía razón. "Obvio que escribo mal si es Twitter. Pero que insolente traer uno de la profe encima impreso, hasta mí fotito salía jajajaja. Obvio me reí".

Además, el valiente se ganó un punto más en la materia. "Era solo una tarea, pero ganó un positivo y muchas risas", manifestó la profesora.

Josefina Rodriguez, la profesora de Letras.

Una mujer le contestó el tuit en el que contaba lo que ocurrió diciendo que "también podría ser este mismo tuit. El pronombre no concuerda en número con el complemento al que hace referencia. Debería ser «Les dije a mis alumnos»".

Al ver esa respuesta, Josefina le aclaró que trabaja en una editorial corrigiendo libros, y que sabe cómo se escribe. "Esto es Twitter escribo rápido y no me interesa tener o no errores", cerró.