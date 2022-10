Sí es muy bizarro como para ser real, generalmente el escenario de estos episodios en Estados Unidos. En esta oportunidad, una mujer que le cobra alquiler a su hija —de... ¡19 años!— se hizo viral en TikTok.

La mujer, cuyo nombre de usuario en la famosa aplicación de videos es “c_d_g”, publicó el momento en que la joven firma el contrato de alquiler, titulado: “Cuando tu hijo de 19 años decide quedarse en casa”.

Esta singular "mami" lo describió como un “momento de enseñanza”. Además, cuando la chica pone su firma a una serie de documentos, al momento de concretar el contrato, se ve que la tarifa es de 100 dólares por mes.

¿Cómo le está yendo a la publicación? La misma ya cuenta con casi 2 millones de visitas y causó mucha controversia entre los que apoyan su decisión y quienes la critican. “Vaya, mis padres me hicieron esto y solo me creó un trauma. Afortunadamente, gané ocho cifras y no tengo que luchar más”, comentó una usuaria en los comentarios.

Otros desaprueban la táctica de la mujer: “A menos que esté ahorrando ese dinero para dárselo cuando se mude, de ninguna manera. Me gustaría ver a un joven de 18 años tener un trabajo que pague lo suficiente para vivir en esta economía”, escribió otro miembro de la red social.

Por su parte, la madre respondió a las críticas con otro video en el que explica el porqué tomó esa decisión. “Era madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo”, contó la señora, que luego habla acerca de que no quiere que sus hijos dependan de ella y que los prepara para el mundo real.

Unos días después Jade —la hija de esta mujer "influencer"— decidió subir su propio descargo a TikTok y allí contó que al principio fue difícil entender la decisión, pero finalmente se dio cuenta de que la estaba formando para su futuro.

“Llegué a la conclusión que una vez que me mude es lo que voy a tener que hacer, no puedo vivir gratis y nadie va a pagar por mí”, explicó la piba en redes.