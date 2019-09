Hace pocos días salió a la luz un video en el que tres jóvenes del grupo Almas Veganas, que se hizo conocido por crear una especie de santuario en el que separan a gallos de las gallinas, para que no sufran ningún tipo de abuso.



Esa actitud generó polémica, no sólo en España, desde donde habría sugido la grabación, sino también en el resto del mundo, ya que esa grabación se hizo viral en pocos segundos en las redes sociales



Un joven avícola, indignado con los que escuchó y la actitud de estas adolescentes, les contestó indignado: "Hago este video porque estoy enojado con lo que hicieron estas dos chicas, que parece que los ganadores somos explotadores de animales". "Les voy a enseñar mi experiencia avícola y cómo cuidamos las gallinas acá", agregó.



El chico se diferencia de lo que hicieron las jóvenes veganas, toma un huevo y en vez de reventarlo contra el suelo, afirmó risueño: "Habrá algo más rico que un huevo con papas?". "Será comida de pobres, pero comida de dioses", aseguró.



A lo largo del recorrido que realiza a través del gallinero, este chico, cuyo nombre no trascendió, explicó cómo hace su trabajo y la influencia que tiene en el veganismo.



"Los ganaderos somos imprescindibles para que estas chicas veganas puedan comer, porque para que los alimentos salgan del campo hace falta el estiércol de las gallinas", comentó.



"Las gallinas ponen huevos solas. Yo aquí no tengo ningún gallo, pero los gallos no violan a las gallinas. El gallo, simplemente, si pisa a la gallina, pues el huevo que pone la gallina tiene un pollito dentro. Pero las gallinas ponene huevos todos los días, sin que haya gallos, concretamente cada 28 horas", concluyó.