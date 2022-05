En los últimos días Twitter Argentina es escenario de una nueva tendencia viral que gira en torno a los memes, lo cuales nunca faltan cada vez que en el país sucede algo trascendental o cuando estallan los escándalos mediáticos.

Twitter es la red social en la que también los usuarios cuentan sus anécdotas personales o situaciones que en ocasiones rozan lo absurdo. Así se viralizan historias como la de la chica que fue a dormir a la casa de un pibe y al pedirle una toalla se quedó muda con la respuesta que recibió.

.

Pero en las últimas horas los usuarios de Twitter Argentina pusieron toda su atención y desplegaron su creatividad en memes con traducciones del inglés al castellano con un agregado especial.

Las imágenes hablan por sí solas, los usuarios de Twitter tradujeron nombres y frases del inglés al castellano con algunas excepciones y reemplazando palabras por otras. Así el meme de Tom Hanks se pasó al español como "gracias".

Más de 195 mil personas le dieron "me gusta" a este tuit.

Otro de los memes con una traducción cómica del ingles al castellano que se viralizó tiene como protagonista a Carmen Barbieri. "You had one job" que significa "tenías un trabajo" se tradujo como "tú tenías una joda", es decir, una fiesta.

Más de 21 mil personas le dieron "me gusta" a este meme.

Como si fuera poco, los usuarios de Twitter también utilizaron la paella, una receta muy popular en España. El tuit se viralizó y recibió más de 184 mil "me gustas" y más de 20 mil retuits que van en aumento.

Entre los comentarios también hubo aportes interesantes de otros usuarios que dejaron toda su creatividad para demostrar que en Twitter están los mejores memes.

Mirá los mejores memes de la nueva moda viral en Twitter

Este tuit se viralizó y hasta el momento tiene más de 83 mil "me gustas".