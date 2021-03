Una madre que pensaba que no podía volver a tener hijos dió a luz milagrosamente a dos bebés concebidos con nueve días de diferencia, en la localidad inglesa de Doncaster, en un hecho que se da una vez cada 600 millones.

La historia tiene como protagonista a Jordan Parks (27), quien dijo que ella y su pareja habían renunciado a tener más hijos porque su síndrome de ovario poliquístico significaba que necesitaba un tratamiento de fertilidad para su primer hijo, que ahora tiene tres años. Al no sentirse bien durante el tratamiento hormonal, decidió que no quería tener que volver a pasar por él. Entonces, cuando Jordan descubrió que estaba embarazada de dos bebés durante un escaneo de 10 semanas, pensó que solo podía ser un "milagro".

Jordan y sus gemelos (Caters News Agency).

Se dice que Jordan es uno de los 14 casos aproximadamente en el mundo de embarazo gemelar por superfetación, que la vio quedar embarazada de su hijo, Arthur, ahora de 1 año, y luego quedar embarazada de nuevo nueve días después de su hija, Aubrey, ahora de 1 año.

"Escuché que la superfetación podría ocurrir con los animales, pero nunca en un millón de años pensé que me pasaría a mí", dijo Jordan. "Es una locura siquiera pensar en eso. Simplemente no podía creerlo. Cuando le hablo a la gente sobre mi embarazo, a veces ni siquiera creen que sea algo real. Están tan sorprendidos", agregó.

Jason con los chicos en su casa (Caters News Agency).

Después de tener su primer hijo, Jordan y su pareja, Jason, de 28 años, estaban desesperados por tener otro bebé, pero decidieron no hacerlo y disfrutarían de la vida con su bebé. En febrero de 2019, Jordan contrajo lo que pensó que era un vómito. Ella dijo: "Me sentí como si estuviera muerta. Jason me había dicho que solo había estado tan enferma antes cuando estaba embarazada. Nunca esperé estar embarazada, pero compré una prueba para verificar y dio positivo. Estaba absolutamente atónito. Después de que me dijeron que era infértil, no podía creer que mi cuerpo hubiera hecho esto".

Después de una caída unas semanas más tarde, Jordan reservó una exploración privada para comprobar que su bebé estaba bien, ya que había experimentado algunas manchas y dice que no se sentía embarazada.

La ecografía que vaticinó la llegada de los gemelos (Caters News Agency).

Jason, un yesero, dijo: "Estaba tan ansioso que solo necesitaba asegurarme de que todo estuviera bien y que el hospital no pudiera hacer una exploración para tranquilizarme. Entonces, reservamos un escaneo privado. Jason y Freddy vinieron conmigo para tomar mi mano. El ecografista inició la exploración y me preguntó si estaba listo".

"Luego pasó a decir 'hay uno' y yo no tenía idea de lo que quería decir. Pensé que se refería a un ovario. Pero ella se refería a un bebé. Y fue entonces cuando nos dijeron que íbamos a tener gemelos. Los estaba mirando y uno era mucho más grande mientras que el otro parecía una pequeña canica. Comencé a entrar en pánico. Pensé que el más pequeño quizás había fallecido y por eso no estaba tan desarrollado", sostuvo.

Jordan llevó un buen embarazo (Caters News Agency).

"Me preguntaron desesperadamente por qué era así". El ecografista continuó explicando a Jordan que un bebé tenía diez semanas y dos días, mientras que el otro tenía solo nueve semanas. A Jordan le dijeron que había concebido dos veces y que había vuelto a quedar embarazada nueve días después de haber concebido originalmente. La madre dijo: "Estaba en estado de shock. Era mucho para asimilar y no sabía qué hacer. En primer lugar, no podía creer que iba a tener dos bebés, y luego, en segundo lugar, me había pasado algo increíblemente raro en el que me había quedado embarazada dos veces, después de creer que nunca volvería a estar embarazada. Fue una locura".

En una exploración de 22 semanas, se le informó a Jordan que Arthur, a quien había concebido primero, estaba prosperando y que el bebé más pequeño no y que su cerebro estaba lleno de quistes. Jordan dice que les dijeron que no esperaran que ella sobreviviera el resto del embarazo.

Los gemelos, al momento de nacer (Caters News Agency).

Ella agregó: "Durante todo mi embarazo, se podía ver cuánto más pequeña era. Nos dijeron que lo más probable es que no lo lograría. El médico nos dijo que nunca había visto a un bebé en esta condición sobrevivir. Incluso me aconsejaron que despidiera a Aubrey para ayudar a Arthur y darle una mejor oportunidad. Jason y yo nos sentamos y tuvimos una gran discusión sobre lo que queríamos hacer y decidimos que no queríamos terminar y dejaríamos que el embarazo siguiera su curso".

"Dos semanas después volvimos a realizar otra exploración para ver cómo estaban las cosas. Se sintió tan sombrío y como si se estuvieran preparando para decirnos que ella había fallecido. Sin embargo, fue otro milagro. Nos dijeron que todos menos uno de los quistes habían desaparecido y que el bebé sobreviviría, aunque probablemente necesitaría pasar un tiempo en la UCIN", relató la madre.

"No podía creer que hace unas dos semanas nos habían avisado y estábamos hablando de terminar con ella, y ahora ella se había recuperado milagrosamente. Estaba tan agradecida de haber elegido continuar con el embarazo. A partir de este momento, todo lo demás en el embarazo transcurrió sin problemas, en realidad fue muy fácil. A las 36 semanas, rompí aguas, me sometí a una cesárea de emergencia y tuve a mis bebés. Había exactamente una diferencia de 1 libra entre ellos. Aubrey nació primero con 4 libras y 12 onzas y Arthur pesó 5 libras y 12 onzas", agregó.

"Se me advirtió que es posible que Aubrey tenga que ser llevada a la UCIN, pero para sorpresa de todos una vez más, no fue necesario. Arthur era en realidad quien necesitaba ir a la UCIN, donde pasó tres días debido a que tenía un pulmón pegajoso. Fue tan aterrador como me habían dicho todo el tiempo que él era el bebé sano. Aubrey tiene un soplo cardíaco, pero le han dicho a la familia que no hay nada de qué preocuparse y, desde su nacimiento, ambos bebés han estado sanos, felices y prosperando", argumentó.

Jordan dijo: "No puedo creer que tuve la suerte de tener estos milagros a través de un fenómeno raro. Es increíble. Fue una locura ver la diferencia de tamaño entre ellos mientras se desarrollaban. Los gemelos son increíbles el uno con el otro y a Freddy le encanta tener un hermano y una hermana pequeños".