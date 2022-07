Cada día se conocen nuevas anécdotas en las redes sociales, que rápidamente logran volverse viral. En esta ocasión, fue una usuaria de Twitter quien compartió la insólita respuesta de su esposo, luego de estar cuatro horas accidentados en la ruta. “Me casé con Winnie Pooh”, manifestó.



Pocas veces, se puede predecir o controlar las reacciones que uno tendrá ante un imprevisto. Sin embargo, siempre suelen destacarse aquellas personas que logran mantener un trato ameno, tranquilo y sin permitir que la difícil situación les haga perder los cabales.



En esta oportunidad, una joven compartió la divertida secuencia que le sucedió con su pareja, mientras ambos esperaban una grúa para que venga a retirar su auto. Sin duda, un mal trago que terminó generando risas en los demás usuarios de la red social.

"Me case con Winnie Pooh", el tweet que se volvió viral en las redes.

“No puedo creer que estuvimos 4 horas en la ruta re cagados de frío esperando una grúa”, comenzó su tweet Abril Covelli (@abrrilgc) y agregó: “y que Nehuen diga "Qué lindo amor sumando experiencias juntos, nuestro primer viaje en grúa" Me casé con Winnie Pooh”.

Esta divertida secuencia protagonizada por una pareja que reside en la Costa Atlántica se volvió viral. Con más de 47 mil me gustas y 1.200 retweets, hasta el momento, generó la empatía de toda la comunidad twittera.

Las reacciones al tweet viral

No tardaron en llegar mensajes en solidaridad con el protagonista o relacionándolo con otros personajes de ficción como Floricienta. No obstante, él apareció y generó un nuevo intercambio con su pareja, que los demás usuarios estaban esperando.



“Jajajaja, siempre hay que buscar lo bueno en lo malo, no siempre se viaja en grúa mi amor”, contestó Nehuen (@Waters_N), a lo que Abril le respondió con humor: “La próxima preocurá que sea un viaje en avioncito, y que no sean las 6 de la mañana”.

La reacción del joven al tweet.

Además, otras personas hicieron eco de la anécdota y aprovecharon para comentar frases como: “dentro de un año se van a cagar de la risa”; “un capo tu marido”, “se ve que te quiere” y, hasta incluso, “es un alma pura, por favor no lo cagues”.