Una usuaria de la red social Twitter compartió esta semana una situación escalofriante que vivió luego de la partida de un ser querido. El relato se hizo viral y encontró a otros cientos que compartieron sus experiencias de este tipo.

Todo comenzó a partir de la historia que contó la usuaria bajo el nombre Shamoun (@__d4rl1ng). “Mi hermano Santiago murió hace ocho años”, arranca el estremecedor relato.

“El otro día un nene que nunca vi en mi vida vino corriendo gritando ‘¡Juli Juli!’ y me abrazó fuerte”, continúa el tweet de la mujer, el cual generó sorpresa en varios usuarios de la red social del “pajarito”.

Mi hermano Santiago se murió hace 8 años

El otro día un nene que nunca vi en mi vida vino corriendo gritando “Juli Juli!” y me abrazó fuerte

La mamá lo reta de lejos: “Santiago vení para acá!”



Seguido, sostuvo que la mamá retó de lejos al pequeño al grito de “Santiago, ¡vení para acá!”, tal como se llamaba su difunto hermano. “Elijo creer”, completó la usuaria en su relato, dando a entender que se trataba de él.

A minutos del mediodía, este tweet ya recibió más de 5.400 retweets, más de 171 mil likes, y fue citado por casi mil personas que, entre otras cosas, cuentan sus relatos. “Las respuestas, la puta madre”, dijo la autora del mensaje viral tras leer varias anécdotas, acompañada de un meme.

Las respuestas de los usuarios al estremecedor tweet viral

Entre las casi mil respuestas que tuvo este relato, aparecieron varias escenas. Memes, burlas, debates y, sobre todo, experiencias similares.

Una de las más pintorescas fue la de Noelia (@noeossola), quien contó: “Cuando falleció un amigo, en el cementerio entre todos nos fumamos el último porro con él, y le dejamos lo último que quedaba en un florero con agua. Siguió saliendo humo como por 5 minutos mientras escuchábamos una canción que le hizo otro de mis amigos para él! Increíble”.

A su vez, la usuaria Aatc (@aATweetC) compartió la historia de su vecino, a quien “le dio un ACV”. “Estaba muy mal, internado, y a los meses, cuando empezó a recuperar el habla, decía ‘peluquero, peluquero’. Lo llevaron a la peluquería donde siempre iba. Era porque tenía un mensaje para el peluquero, cuya mujer había fallecido hacía dos años”, comentó.

DesdeRosario (@Pabgmail1) también relató su historia y, sin dudas, fue una de las más escalofriantes. “Mi padre tenía un taller metalúrgico, murió hace 10 años. Mi hijo (6 años) lo conoce por foto”, arranca comentando.

“Por X motivo, visité a un amigo que tiene taller metalúrgico y me puse a soldar para recordar viejos tiempos. Cuando llego a casa, mi hijo me dice ‘tenes el olor del abuelo cuando me visita’”, completó.