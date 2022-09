La moza de una famosa cadena de restaurantes se volvió viral por un curioso episodio: un cliente elogió su servicio y le dejó una propina que la camarera consideró insuficiente. Descargó su bronca en un video de TikTok y desató un intenso debate en las redes.

El hecho ocurrió en una de las sucursales de Applebee’s, donde trabaja la moza de la polémica. La joven, identificada en la plataforma como @cantstopthiswap, nunca pensó que su publicación iba a tener casi 300 mil reproducciones y ahora está "demasiado asustada para volver" a su trabajo por el revuelo que causó.

Todo comenzó cuando un cliente quedó muy conforme con su atención y le elogió su trato, pero la mesera consideró que la propina equivalente al 10% del ticket era muy baja y decidió "confrontarlo" vía TikTok.

"Solo quiero que todos sepan que si das una propina del 10 %, pero antes de dar una propina del 10 %, dices: ‘Oh, Dios mío, muchas gracias, todo estuvo genial y la pasamos muy bien, me siento genial’, y me chupas las tetas con alabanzas, ¿y luego me das una propina del 10%? Eso es tan grosero", dijo la joven en su descargo.

Y continuó diciendo que si iban a recompensarla con una suma tan baja, preferiría que la trataran mal. "Preferiría que te levantaras de tu mesa y me pegaras en la boca y me dijeras: ‘Eres feo, eres estúpido, este fue el peor servicio que he tenido’, y luego me dejes $10 en $100", sostuvo.

"Preferiría tanto eso y lo respetaría porque me miraste a los ojos como una persona, y me enfrentaste. Pero no, si me dices activamente, ‘Hiciste un gran trabajo’, y luego me das una propina del 10%, (yo) quiero pelear contigo”, agregó.

El video de TikTok que divide al público

El video causó furor y desató un intenso debate entre los usuarios de TikTok respecto al monto de la propina. De hecho, según el promedio de la industria, un buen servicio en un restaurante recibe una propina entre el 15 y el 20 por ciento.

Muchos personas que tuvieron sus propios encuentros con clientes hostiles simpatizaron con @cantstopthiswap. “Y esas son las mismas personas que dejan su número en el recibo pensando que los llamarás más tarde”, escribió un usuario. “Y ese 10% se divide entre el bar y el ayudante de camarero y, a veces, el anfitrión. Sí, gracias también ganando $2.65 por hora. Chica te entiendo! ¡Ojalá la gente supiera!” dijo otro.

Sin embargo, algunos internautas criticaron la actitud de la camarera. “Chica, al menos te dieron una propina”, comentó una persona. “Desafortunadamente hay una recesión. No todo el mundo tiene ese dinero extra. La comida ya cuesta mucho. Pídele más dinero a nuestro gobierno”, argumentó otro. “Pero a veces es todo lo que tengo, o estoy dentro del presupuesto y no puedo dar más propina, todos estamos luchando aquí, querida”, aportó otra persona.