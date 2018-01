El padre del menor es un multimillonario que no tuvo otra mejor idea que contratar a dos strippers para su cumpleaños.



En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver como el adolescente toca los pechos de las bailarinas que intentaban mantenerlo contento.



El joven no sabía como reaccionar ante tan incómoda situación y atenta mirada de los invitados.



Por otro lado, cientos de usuarios consideraron que no es adecuada la decisión del padre del menor, a quién criticaron duramente por "corrupción de menores".



El baile del menor con las strippers