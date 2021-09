Las aplicaciones de citas son todavía muy utilizadas por las personas que buscan pareja, ya sea para un momento o para una relación más formal. En los últimos tiempos se viralizaron diferentes perfiles que enlistaban una interminable serie de requisitos que algunos usuarios exigen a la hora de establecer un posible "match". Este es el caso de una joven que se hizo viral en Twitter, luego de que un usuario de esa red social publicara una captura de pantalla del perfil de una mujer en Tinder, que enumeró varias características de hombres con los que no saldría.

"Me pasaron este bello y sereno perfil de Tinder", publicó la usuaria Big Choripanesa (@camilanesas), en donde se podía ver la extensa lista de características de hombres con los que una mujer no tendría una cita mediante esa app.

Me pasaron este bello y sereno perfil de tinder pic.twitter.com/OCMqmZW1y3 — Big Choripanesa (@camilanesas) September 2, 2021

Entre las exigencias para "matchear" con alguien en Tinder se encuentraban: "No banderitas de países; No apología a las drogas (merca, marihuana y esas boludeces, no medicamentos); No músculos, XL; No gente que no hable; No peronistas; No histéricos; No influencers; No estrellitas; No mega metrosexuales; No gente que no le guste audios; No sexo dudoso, bisexuales; No sensibles; No rastas; No gente con mal aliento; No profesores; No intensos; No pelo largo; No foto solo con barbijo".

Tras la viralización de la inmensa lista de requisitos que esta mujer pide para una cita con ella, cientos de personas dejaron sus comentarios con respecto al tema: "Parecía más una lista del super jajajaja"; "Le gustan los mensajes de audio, es rara"; "No le faltará perr@ que le ladre. (Con amor por los perritos, sólo para ilustrar)"; "Estoy muy de acuerdo con algunas. Musculoso, profesores de educación física, histéricos, apología drogas, rastas. La respeto"; "Hay algunos que tienen zonas muy grises por ej, qué es ser MEGA metrosexual ¿¿¿Qué línea lo separa del metrosexual a secas???"; "¿Donde mando el cv? Tiene más exigencias que muchos laburos"; "No sabría por dónde empezar, pero me encantaría conocer a alguien que haga apología a los medicamentos CON PASION".

¿Cómo conseguir más "matches" en Tinder?

La app de citas Tinder tiene más de 50 millones de usuarios en todo el mundo. Según un estudio realizado por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), los investigadores realizaron un análisis con diversos tipos de perfiles, midiendo los tiempos entre matches y llegaron a la conclusión de que una biografía rellena produjo cuatro veces más matches que los que no completaban esta parte del perfil. Lo óptimo, según los datos recogidos por estos investigadores, es tener una "bio" de dos o tres líneas y destacaron el uso de buena cantidad de fotos.

El estudio arrojó también que las mujeres son mucho más selectivas a diferencia de los hombres y que el 21% de los perfiles femeninos contactaban casi de forma inmediata, mientras que solo el 7% de los masculinos lo hace.

En cuanto a las biografías, la investigación arrojó que más del 60% de los perfiles con más matches contienen 30 palabras o menos y le dieron suma importancia al uso de los emojis.

Los memes sobre los requisitos de una mujer en Tinder

