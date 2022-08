Hay costumbres argentinas que transcienden las fronteras y son reconocidas en el mundo. El fanatismo por el fútbol es una de ellas y no sólo trasciende, sino que hay quienes hasta tratan de imitarla. En ese sentido, un nene de 10 años es fanático del arquero Nahuel Guzmán y se hizo pasar por argentino para conocerlo. Su acento argentino se hizo viral en las redes.

El protagonista de este viral es Sebastián Ovalle. Este nene de 10 años nació en Anahuac, en Monterrey, México. Desde hace un tiempo el chico se hizo fan de Nahuel "Patón" Guzmán, arquero ex Newell´s de Rosario, quien arribó a la institución mexicana en el 2014 y desde entonces se transformó en una pieza determinante.

Es tal el fanatismo de Sebastián por el arquero, que no sólo comenzó a jugar en esa posición en su equipo, sino que trata de copiar cada uno de los looks del guardameta y hasta imita la forma de hablar del ´Patón". El niño fue al estadio de Tigres de Monterrey para conocer a su ídolo y pensó que podría llamar su atención haciéndose pasar por argentino.

En el clip, compartido por el usuario de Twitter @DiegoFonsecaDF, se lo ve al menor con el último look que se hizo Guzmán y con una camiseta de la selección Argentina. Pero eso no fue todo. Sebastián empezó a hablar "con acento argentino", algo que llamó la atención de los periodistas que cubren al club y le consultaron por qué decidió ir al club.

“Mi papá me dijo ‘vení al estadio’ y yo le dije ‘no, hace mucha flojera’ y me dijo ‘te llevo a conocer a Nahuel’ y yo ‘¡ah nombre me encanta Nahuel, así yo me empecé a copiar de lo que él hacía, me pusieron de portero y fue una joya todo eso”, expresó el niño, quien parece tener un acento argentino.

El chico aseguró que era argentino y los periodistas creyeron su relato en donde afirmaba que está viviendo en México porque su papá le ofreció conocer a su ídolo. “Yo vivía en Argentina y mi papá es regio y me dijo ‘venite pa’ Monterrey pues’ y yo ‘obvio’, me dijo ‘te llevo a conocer a Nahuel’ y dije ‘obvio’”, sostuvo.

Sin embargo, al ser consultado, el padre de Sebastián reveló su secreto. "Mi hijo nació aquí en Anahuac". Inmediatamente, y ante las carcajadas de los presentes, el nene le reprochó a su papá por exponerlo: "No boludo, no se dice eso". Luego su papá respondió. "Él cree que nació en Argentina, pero es de aquí. Es regio, de Tigres", sentenció.

Por último, Sebastián pudo conocer al ´Patón´ Guzmán y se sacó una foto para inmortalizar un momento que no podrá olvidar. En tanto, el arquero argentino se convirtió hace pocos días en unos de los jugadores con más clásicos disputados en toda la historia del equipo mexicano.