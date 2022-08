En ocasiones, los niños suelen tratar a las personas adultas de "señor" o "señora", algo que indigna a muchos que no se sienten con la edad adecuada para ser llamados de esa manera. Esta vez le sucedió al padre de una usuaria de Twitter, que no esperaba que lo traten de "anciano".

El hombre, que vive en el estado mexicano de Sonora, le agradeció a un niño que se ofreció a llevarle las bolsas del supermercado desde el auto hasta la puerta de su casa. Aunque el menor destacó que no tenía problema en realizar esa acción, generó una gran sorpresa cuando se refirió al hombre como una persona más grande de lo que en realidad es.

"Un vecinito le ayudó a mi papá a bajar las bolsas del súper del carro, le dio las gracias y el niño de nada es un placer ayudar a un ANCIANO JAJAJAJA mi papá así", dice el tweet que escribió su hija, quien no dudo en publicarlo cuando se enteró.

El tuit viral de la joven que contó la situación que pasó su padre cuando lo trataron de "anciano".

La divertida anécdota fue publicada por Isis Jiménez en su cuenta personal (@isisminjimenez) y ya tiene 1830 retuits, 206 tuits citados y 72,9 mil "me gusta", además de diversas respuestas a modo de broma. "No hay que reír de los viejitos si todos terminamos iguales", "Y sí, es un niño, ve viejito a todo mayor de 25 años", "Eso pasa porque no le dio propina por ayudarlo", fueron algunos comentarios.

Otras personas decidieron contar situaciones similares que pasaron: "Mi sobrino de 18 años acompañó a un grupo de niños de 10 años a una excursión. Había un grupito parado y pasa él por el medio, los chicos dicen: 'vamos a darle paso al señor'. Le dio un paro jajaja", "A mi ahijado de 5 años, le dijimos 'vamos a una cena para celebrar los 15 años de Lore'. Él se quedó pensando y con cara de asombro dijo '¡¿uy tiene todos esos años?!… ¡tan vieja!', todos los niños ven a los más grandes como viejos", escribieron.

Algunas respuestas a modo de opinión dan cuenta de que la palabra no debería ofender: "¿Desde cuándo 'anciano' se volvió un insulto? Dejemos el complejo de eternos adolescentes y asumamos la vejez como otra etapa de la vida", expresó un usuario de la red social del pajarito.

Por la graciosa anécdota, estallaron los memes en Twitter

En Twitter es muy frecuente que se realicen memes con las situaciones graciosas. En este caso, fue un modo de contestarle a la joven respecto a la anécdota de su padre. Un gatito, el Chavo del 8 y hasta el personaje de Russell de la película de Disney "Up: una aventura de altura" fueron los protagonistas de algunos que hacen referencia tanto al niño como al hombre.

El meme del gato en referencia a la posible cara del padre al recibir el comentario que lo trató de anciano.

Otro de los memes fue con el Chavo del 8, esta vez en referencia al niño.