Twitter es una de las redes sociales que los usuarios utilizan para contar anécdotas personales y realizar denuncias. En las últimas horas se viralizó un tuit en el que una inquilina expresaba su disconformidad por el aumento de expensas.

El usuario de Twitter @elnuevomariscal expuso la situación que su amiga estaba viviendo, ya que ella no tiene cuenta en la red social del pajarito.

.

"Una amiga (no tiene Twitter) me pidió que suba esto así se difunde lo que hicieron estos sore***. Anoche pegó un cartel en su edificio para visibilizar que las expensas habían aumentando un 91 por ciento en solo seis meses. Le respondieron esto", escribió @elnuevomariscal junto a una foto que explicaba el insólito motivo por el cual las expensas iban a aumentar otra vez.

Una persona anónimo le aseguró a la joven que "las expensas suben y van a seguir subiendo" y que "el que no pueda pagar tendrá que buscar otro lugar".

"Voy a sincerar algo, las estamos subiendo para depurar. El nivel del edificio tiene que subir y la única manera es aumentando el tesoro. No es nada personal", cierra la respuesta escrita a mano y sin firmar.

El tuit viral tiene casi 7 mil me gustas.

Ante esta respuesta, la chica no se quedó de brazos cruzados y retrucó: "Su excelentísima alteza. Primero, lamento que firme de forma anónima. Segundo, también lamento (mucho) la completa ausencia de empatía en tu persona. Tercero, quería señalarte que es una actitud extremadamente clasista y aristocrática. Cuarto, también lamento avisarte, que te guste o no, nos vas a tener seguir aguantando en 'el tesoro', aunque no seamos parte del nivel que pretendés. ¡Buena vida para vos!".

La joven no tardó en responder. (Twitter: @elnuevomariscal).

Sin embargo, las idas y vueltas continuaron. La persona que respondió de manera anónima con un "nada es personal" giró el foco de la discusión y lo llevó a terrenos políticos y de conquistas sociales.

"Te dije que esto no es algo personal, pero vos no perdiste la ocasión de intentar convertirlo en una panfleteada de barricada bolchevique", se lee en otra de las respuestas de la persona que defiende el aumento de expensas.

.

Además, como si fuera poco, dejó totalmente de lado la queja sobre el aumento de expensas y se refirió a la Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): "Si querés abortar hacelo, me da igual, pero los abortos se los pagan ustedes, yo no. Todo lo que tenga que ver con tu cuerpo es asunto tuyo. ¿Por qué lo tengo que pagar yo? El mundo es frío, no tiene sentimientos".

the plot THICKENS, el conflicto sigue, la gente de nivel no imprime sus hojas, el mundo es frío pic.twitter.com/ube1xWdi84 — Mariscal (@elnuevomariscal) February 4, 2022

De acuerdo al cierre de revisión de paritarias de el Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta y Horizontal (SUTERH), que se dio en junio de 2021, estaba previsto que para este mes se diera un aumento del 5 por ciento, cifra que se desprende del acuerdo original del 32 por ciento y que estaba contemplado en cuatro tramos: abril (7 por ciento), julio (10 por ciento), octubre (10 por ciento) y febrero.

Mirá las respuestas al tuit viral

Lo que más rabia me da es que NI SIQUIERA es cierto que esa sea la causa porque sino subirían las extraordinarias (votadas en asamblea, impugnables en ausencia hasta 15 días después de realizada). O sea que se hace el poronga al pedo

Me recordó a estohttps://t.co/yhsUwWU57I — MaGui LóPeZ �� (@Tia_MaGui) February 3, 2022

No es la manera, hay que ver por qué suben expensas — Derecho enZapatillas (@dzapatillas) February 3, 2022

“Mersa” amo esa palabra y hace cuanto que no la leía/escuchaba �� — Luz (@hayunjardin) February 4, 2022

Y con membrete con el escudo de armas del edificio. — Esteban Bernal (@e_bernal593) February 3, 2022