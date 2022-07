No hay momento más lindo que recibir la comida que uno pidió a domicilio. Decidir que va uno a comer a la noche es magnífico, pero la espera siempre se hace eterna. Por esta razón, cuando llega el delivery y suena el timbre es como escuchar el sonido que indica que la felicidad está cada vez más cerca del paladar.

Sin embargo, muchas veces este épico momento se transforma en una situación estresante, ya sea porque el pedido llego mal, frío o con alguna irregularidad y ni hablar de cuando no llega.

En esta oportunidad, un usuario de TikTok mostró lo que le sucedió a su amigo con el tan esperado pedido. “Thia_agus” es el nombre del joven que mostró la situación que vivió su amigo "Franco" tras pedir una pizza a domicilio.

A través de una captura de pantalla del chat del grupo de WhatsApp que tienen con sus amigos, Franco mando un mensaje haciendo un descargo por la bronca que le causó el estado en el que llego su pizza.

Acabo de pedir una pizza. “El gordo de mierd* que me la trajo. Amigo, yo no lo puedo creer, no, no, no, no lo puedo creer, te lo juro”, comenzó diciendo el joven en un primer audio, donde se lo nota impresionado por la situación.

Luego continuó describiendo: “Amigo, yo no lo puedo creer. Tipo le arranco un cacho. Vino un pana ahí en bici que además, mientras manejaba la bici tenía la caja en la mano, no tenía ni caja de seguridad el [SIC.] hdp. No, yo no lo puedo creer amigo. Me dieron una banda de puntos en Rappi ahora, pero esto parece joda”.

Como era de esperarse, el video se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios quedaron sorprendimos con el estado en el que llegó la pizza.

Algunos de los comentarios de los usuarios

“Decime que reclamó o algo, hasta acá se siente la bronca”, escribió un chico. Otro usuario bromeó: “Ja, ja, ja y bueno, era su propina”. “No sos el único, me paso lo mismo”, añadió un joven. “Nunca sentí tanta rabia por una situación ajena”, expresó otro usuario. “No puedo creerlo, qué desagradable”, escribió una chica. “Encima un cuadrado amigo, un cuadrado, ja”, señaló un usuario haciendo referencia a como había cortado la porción de pizza que se robó. “El argentino menos vivo”, opinó un usuario. “Yo si fuera repartidor”, comentó una usuaria en broma.