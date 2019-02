Un video publicado en la plataforma Reddit provcó malestar en varios de sus usuarios. Entre algunas de las dolencias que manifestaron tener se encuentran jaquecas, dolor en los ojos y ansiedad.



"No sé por qué pero esto hace que me duela la cabeza más que ninguna otra cosa", escribió una las personas. "¡Mis ojos odiaron esto!", señaló otra.



Una de las posibles explicaciones para el malestar es que las líneas que aparecen en el video se mueven demasiado rápido, algo que provoca que la persona no sepa dónde mirar y que el cerebro tenga dificultades para procesar la información.



Uno de los usuarios sugirió que el ser humano asocia, inconscientemente, determinadas formas geométricas irregulares con el peligro, publica el sitio RT.



¿ Te animás a mirar el video ?