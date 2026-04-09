Video: el tremendo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en el día de su cumpleaños

En lo que habría sido su cumpleaños número 70, Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo con un video cargado de recuerdos, imágenes y frases que marcaron su paso por la institución. "Feliz cumple al cielo, Miguel", fue el mensaje que acompañó la publicación.

La pieza recorre sus tres etapas como entrenador Xeneize y, claro está, revive la conquista de la Copa Libertadores 2007 y su última función en el Mundial de Clubes.

Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir %uD83D%uDC99%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99 pic.twitter.com/Svk8oHoNlQ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 9, 2026

De esta manera, el club no hace más que tener siempre vigente a Russo y no solo con haberle dado la continuidad a su último cuerpo técnico, con el Sifón Úbeda como DT, sino que, además, con recordarlo constantemente.

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De hecho, Úbeda recordó a Miguelo en la conferencia de prensa, post triunfo ante Universidad Católica por el certamen Conmebol: "Miguel en estos momentos importantes me decía que había que ponerse duro, ser un equipo bien estructurado con y sin la pelota, ser agresivos en la marca".

A todo esto, el legado de Russo no solo se quedó en el video de la institución Xeneize, sino que también en los hinchas, que llenaron de comentarios y reacciones el posteo en las redes sociales.