A la hora de regalar cosas para la pareja, los enamorados suelen tener varias opciones a la mano. Algunos pueden optar por una caja de bombones clásica, una carta, un desayuno armado o algún objeto que sea significativo para la persona.

Las flores también son una fija por la que muchos suelen optar a la hora de hacer un regalo. Eso fue lo que pensó una chica que charlaba con su novio por WhatsApp y que, al pensar que su regalo venía por ahí, se quedó encantada.

.

"Vuelvo en un ratito. Vine a buscar flores para tu cumple", empezó el chico. Inmediatamente, la joven se alegró como si su novio hubiera dado en la tecla e interpretó: "Ay, más tierno, gordi, pero no las cortes. Vos sabés que a mí me gustan más las flores de tierra".

"No me gustan de florerías, me gustan al natural", prosiguió ella, que seguía con alguna que otra indicación, como quien sabe que será un regalo consensuado. Además, se tomó el tiempo de contarle al chico, que había visto "unas orquídeas hermosas" que se quedó mirando durante un rato en la esquina de su casa.

Sin embargo, la respuesta del chico fue lo suficientemente devastadora como para cortar el clima que se había generado en la charla. Fue así como aclaró el malentendido y apuntó: "Me referí a flores de marihuana, salamina".

La graciosa confusión motivó a la usuaria de Twitter @JimenezJulieta5 a publicar la conversación con su pareja, calificándola como "El romanticismo que quiero vs. el romanticismo que tengo".

En apenas unas cuantas horas, el posteo generó furor en los usuarios y cosechó casi 70 mil likes, más de 2500 retweets y fue citado en más de 1100 oportunidades, para así volverse viral.

La conversación se volvió viral en algunas horas

¿Romántico o no?: Qué comentó la gente

La conversación de la pareja provocó el debate entre los usuarios que comentaron la publicación. De un lado, estaban los comentarios de todas aquellas personas que no coincidían del todo con el accionar del chico. Así fue que aparecieron los "Pésimo servicio" o "No es por ahí, reina".

No obstante, los tweets a favor fueron mucho mayores y por momentos, dirigidos hasta con una sana envidia: "Que suertuda", "El romanticismo que tenés, es el que algunas tanto queremos", "¿Dónde se consiguen de esos románticos?", "Dios le da pan al que no tiene dientes" o el clásico "Está mal, pero no tan mal".