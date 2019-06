La dramática reacción de un hombre al enterarse que iba a ser padre de un varón causó que las autoridades del hospital de Estados Unidos amenazaran con echarlo del lugar si no se tranquilizaba. Su esposa explicó que ya tenían 5 nenas y este sería su último intento por tener un nene.

Cuando la mujer dio a luz, los médicos que le habían dicho que iba a ser una nena, revelaron que se trataba de un varón. El padre del menor, que estaba en la sala de partos, no pudo evitar saltar de felicidad al escuchar la noticia.

Se trata de Kennedy Zarour, de 53 años. Cuando el doctor informó que era un varón, el hombre comenzó a gritar eufórico: "¡Me encanta! ¡Sí! ¡Es un varón!". Luego, besó a su esposa apasionadamente y comenzó a saltar de un lado a otro, dando varias vueltas y poniendo las manos sobre la cabeza.

Las autoridades del hospital le pidieron que se calmara pero, al ver que no lo hacía, amenazaron con echarlo. El hombre explicó: "Esperaba una nena pero al final era un nene". Una vez que se tranquilizó, pidió disculpas por su comportamiento y expresó: "Mi reacción fue un poco alocada, lo admito. No sabía lo que estaba haciendo. Me puse a correr por todas partes como un demente".

El hombre tiene 5 hijas: dos gemelas de 20 con su pareja anterior y tres con su actual, Natialie Zarour. Las restantes son Mía de 5, Jolie de 3 y Giselle de 18. Al clan se sumó el flamante bebé. "Adoro a todos mis hijos, y me hubiera sentido muy feliz con otra nena pero definitivamente fue una linda sorpresa la de ese día", dijo el orgulloso padre de Gerard.