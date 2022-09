Desde la pandemia del coronavirus, TikTok se convirtió en una de las redes sociales más populares del mercado, recibiendo olas de cientos de miles de videos cada día. Entre los memes, retos virales, animales tiernos y desafíos de baile que sus usuarios comparten, cada tanto podemos encontrar un emotivo mensaje que mueve a sus usuarios a las lágrimas.

Este es el caso de un reciente video viral, publicado por parte de una joven enamorada a su pareja difunta. Desde su cuenta personal, la usuaria Ashly Puccio conmovió a cientos de internautas al compartir la tierna costumbre que todavía mantiene con el recuerdo de su novio, en un video que ya reunió más de 64 mil reproducciones en menos de dos días.

"Ya es un mes desde que te fuiste. Aún sigo sin asimilarlo, me duele mucho tu partida", escribió la joven en la descripción del clip. En el video, Puccio mostró la conversación de WhatsApp que mantiene con el contacto de Jhoni García, quien falleció hace poco más de un mes en un accidente de moto.

A pesar de su partida, la enamorada continuó escribiendo al número de su novio, a quien tiene guardado bajo el apodo "Amor de mi vida", enviando mensajes que jamás obtendrán respuesta. "Hoy te vas de mi lado para siempre", lee uno de los mensajes que escribió Puccio. "No sabés lo difícil que va a ser soltarte". La joven también promete cuidar de la hija de García, prometiendo que la continuará cuidando "como si fueras tú".

La historia de la joven tragedia no tardó en llamar la atención de los internautas en TikTok, quienes a pesar de no conocer al joven difunto, le acercaron sus sentidas condolencias a la enamorada. Asimismo, la joven contó que es la madre de su fallecido enamorado, quien reactivo el chip, para revisar los mensajes de afecto que recibió su hijo.

Además, se han registrado comentarios de personas que le brindan su apoyo en este momento. "Muchas fuerzas", "Horrible momento", "Muchas fuerzas, nadie puede entender lo doloroso y difícil que es estar en esta situación", "Estamos en la misma situación", "Qué difícil debe ser para ti, te mando un fuerte abrazo", "Tan joven se fue. Una pena, fuerza amiga", "Se me erizó la piel. Si ella muere yo no podría" y "Yo no podría si me pasará algo como lo que usted está pasando, Dios la acompañe en todo este momento. Ya demostró que es muy fuerte y valiente" fueron algunas de las reacciones de los internautas.