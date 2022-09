Un jubilado, quien se gana la vida como vendedor de encendedores, ofreció sus productos a una persona que se encontraba en un bar bebiendo un café, y una particular decisión del hombre lo conmovió hasta las lágrimas. El video de TikTok está por alcanzar los dos millones de reproducciones, convirtiéndose en un de los sucesos virales del momento.



Las redes sociales ofrecen distintas variedades de contenidos que las personas se animan a subir a diversas plataformas. Uno de estos casos es el momento particular que subió un usuario de TikTok, donde compartió un conmovedor video ayudando a un vendedor de encendedores en plena vía pública.



"Quiero volver a verlo, pero la próxima sonriendo", tituló el video que estaría a punto de alcanzar los dos millones de visitas. Para contextualizar el encabezado, hay que hacer referencia al momento peculiar en el que el jubilado de 76 años se acercó a la mesa del bar en el que se encontraba el tiktoker.

De aspecto mayor, con barbijo puesto, anteojos de vista y una bolsa en él contenía los particulares encendedores,para sobrevivir día a día., describió el comerciante. A partir del crudo testimonio, el usuario tomo una decisión particular que lo conmovió a pura emoción.le preguntó por curiosidad, mientras escuchaba el duro relato de la vida del vendedor., decidió el usuario de TikTok, incrementando aún más la emoción del comerciante.





El jubilado, impresionado por el gesto, le ofreció sus productos de regalo, a cambio de la actitud que convincentemente rechazó el tiktoker. "Por favor, llevate alguno de estos encendedores", exigió el adulto mayor, encontrando una respuesta negativa del otro lado: "Dejá de llorar... hay que salir adelante".



A modo explicativo, el hombre detrás de la producción del video viral justificó la conmovedora decisión de regalarle el dinero. "Estoy contento de dártelo, porque sé que es para comer", explicó el usuario luego de consolarlo, alentándolo a seguir adelante con las ventas: "Vas a tener éxito, vas a vender todo".



"En sus ojos vi la tristeza que llevaba por dentro", describió el usuario de TikTok el video viral, que suele subir a su cuenta personal contenido solidario ayudando a los más necesitados.

Los comentarios de los usuarios de TikTok tras el video viral

Distintas personas de la plataforma de videos comentaron el particular suceso que se volvió viral en las redes sociales.

"Loco, gracias. Gracias por verlo, por registrarlo, como una persona, un hermano", comentó un usuario agradeciendo el particular gesto. "No tengo palabras porque me llegó al alma, realmente el dolor de ese hombre es algo inexplicable", se animó a comentar.

Los halagos continuaron por el rumbo de los agradecimientos: "Gracias por hacer de este mundo algo mejor capo, sos un ángel, gracias de verdad me emocione ayudémoslo entre todo hay mucha gente dispuesta a ayudar"