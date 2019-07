Una joven 17 de años fue grabada por su novio mientras chupaba un pote de helado en un supermercado y lo devolvia a la heladera. El video se volvió viral en las redes sociales y generó la indignación de los usuarios. La policía logró dar con la chica, quien podría ser condenada a 20 años de cárcel y a pagar multas de hasta 10 mil dólares por protagonizar el aberrante hecho.

El hecho ocurrió en una sucursal de Walmart, en la ciudad de Lufkin, en el estado nortamericano de Texas, donde las cámaras de vigilancia registraron cuando la joven pasó su lengua sobre el helado de la marca Blue Ball Creameries y luego lo volvió a guardar en la heladera. El momento también fue capturado por su novio y viralizado en redes sociales.

"Sí, hice eso de verdad. Ahora lo pueden llamar helado Flu Bell porque estaba un poco enferma la semana pasada. Hacé lo mismo y comparte tu video. Veamos si podemos iniciar una epidemia (literalmente)", fue el mensaje con el que compartió la chica subió el video en Instagram.

Una chica chupó un helado y lo devolvió a la heladera del supermercado. Podría enfrentar 20 años de cárcel. pic.twitter.com/iFUtEOjeRU — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 10 de julio de 2019

Previo a darse a conocer la identidad de la chica, especularon con que podría enfrentar un cargo criminal de segundo grado por manipular alimentos, lo que implicaría una sentencia de dos a 20 años de cárcel y el pago de multas hasta de 10 mil dólares, según el código penal de Texas.

Sin embargo, la Policía de Lufkin informó la semana pasada que contactaron a la adolescente de 17 años y al tratarse de una menor, su caso fue remitido al Departamento Judicial Juvenil de ese estado norteamericano.

A pesar de que la identidad de la menor no fue revelada, sí detallaron que es oriunda de San Antonio y que su vinculación con Lufkin es por su novio, quien vive en la ciudad con su familia. Ahora, podría enfrentar sólo una sanción moderada por tener menos de 18 años, aunque las autoridades analizan si el novio no tendrá algún cargo por ser mayor.

"Hablamos con el novio, que es un adulto. Ambos estaban enterados de lo ocurrido y admitieron el acto. No podemos hablar por ellos en cuanto a qué cargo se enfrentará en el Sistema de Justicia de Menores", indicó la Policía de Lufkin en sus redes sociales.

La adolescente y su novio, en las cámaras de vigilancia (Foto: Policía de Lufkin).

El abogado penalista Christian Capitaine, por su parte, detalló que la sanción que recibirá la joven sólo es una llamada de atención. "No se justificaría que se la trate como adulta ante la ley si tiene menos de 17 años porque este no es un crimen acorde a ese proceso. Es correcto que, en algunos casos, pueda juzgarse a menores como si fueran adultos, pero se aplica en el contexto de delitos serios o violentos", explicó.

"Se presentó públicamente la idea de ponerle cargos por un delito de segundo grado y no me parece que hubiera sido correcto. En vez de querer desquitarse con la niña que estaba haciendo una broma, me parece que Blue Bell debería tomar medidas para que sus envases del helado no puedan ser manipulados tan fácil", criticó en diálogo con Univision.

La empresa que elaboró el helado, Blue Bell Creameries, señaló que las cajas de cartón que contienen el producto están selladas. "La seguridad alimentaria es nuestra prioridad y trabajamos duro para proveer productos seguros y mantener el más alto nivel de confianza de nuestros consumidores. Siempre estamos buscando maneras de mejorar, incluyendo revisar los métodos en nuestro proceso de fabricación que permitan agregar protección a los empaques", sostuvo en un comunicado.

Además agradeció a las autoridades de San Antonio y Lufkin, así como al personal de Walmart y a los clientes por alertarlos sobre la violación del envase de helado.