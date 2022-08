Los reclamos del dibujante Nik por los actos de vandalismo contra la figura de “Gaturro” en una plaza porteña desataron un largo debate y muchos memes en las redes sociales. Ahora, la diversión se trasladó a Mercado Libre, donde un usuario sacó a la venta un mini “Pijurro” para hacer una “intervención”.

La escultura del gato animado, ubicada en la Plaza Perón del barrio porteño de San Telmo, terminó destruida y la creación de una versión “antivandalismo” generó muchas reacciones desopilantes y divertidas.

Ahora, todos los que quieran tener en sus casas una réplica en miniatura de la estatua de Gaturro tendrán la posibilidad por la insólita oferta en la famosa tienda virtual. La mini escultura de color blanco viene junto a un kit para la “intervención artística”.

El vendedor de Mercado Libre describe en publicación que la figura de Gaturro fue realizada con una impresora 3D y mide 10 centímetros de altura. “Incluye 3 marcadores permanentes de colores variables para la intervención”, escribió en la descripción del producto que se viralizó durante el fin de semana en Twitter.

Publicación del mini Gaturro en Mercado Libre.

El valor de esta "copia" del felino animado es de $3.800 y la plataforma ofrece a los usuarios diversos métodos de financiación, según la tarjeta y el banco que se utilice para pagar.

Por su parte, el cuestionado Nik sigue con los reclamos por los maltratos que recibe su obra y asegura que le escriben muchas familias entristecidas por la vandalización. Todo ello a pesar de que un usuario se dio cuenta de que varios comentarios son bots de la red social del pajarito.

Estalló Mercado Libre con las figuras de Gaturro

Mientras tanto, los comentarios tradicionales en Twitter viajaron a la plataforma de compra y venta. “Sos un gran hombre”, le escribió un usuario de Mercado Libre en la sección que es para preguntas. “Se nos pianta un lagrimón no copiado”, bromeó el escultor y vendedor.

El mini gaturro para vandalizar que se hizo viral en Mercado Libre.

“¿Haces envíos a Patagonia (así me ahorro tener que llevar al pibe hasta allá para sacarle la foto llorando así el Caco del grafito me lo hace famoso en Twitter)?”, consultó otro en chiste. “Obvio, envíos gratis para todo el país porque acá no solo hacemos negocios con la ciudad $$”, le siguió el juego el autor del producto.

El cliente más gracioso y atento planteó: “¿Lo de la devolución gratis también corre después de vandalizarla?”. “Lamentablemente, las políticas de cambio de ML exigen que el producto se devuelva en las mismas condiciones que fue enviado”, le contestaron.

“Excelente. Se tendría que repartir en todas las escuelas”, apuntó otro tuitero disfrazado de comprador y recibió como respuesta: “¡Ya no hará falta que los pobres chicos viajen miles de kilómetros!”.

“Vengo de Twitter, pensé que era Fake, pero estamos en Argentina, todo es posible!”, confesó el usuario más honesto. “Tengo 10 años me arruinaron la infancia”, bromeó otro simulando ser un niño. “Cuando tengas 11 nos vas a agradecer”, completó el autor de la desopilante situación.